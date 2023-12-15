Обзор самых популярных статей прошлого месяца: что обсуждали и что важно знать

В нашей постоянной рубрике мы делимся самыми популярными материалами за предыдущий месяц. В этом обзоре — ключевые статьи, которые вызвали наибольший интерес у читателей и затронули важные изменения и актуальные кейсы в налоговой практике.

1. Упрощенка Усложненка с 2025 года. НДС на УСН

С 2025 года УСН ждут значительные изменения: повышаются пороги доходов и численности сотрудников, отменяются повышенные ставки и вводятся новые условия по НДС. Упрощенцы становятся плательщиками НДС при доходах более 60 млн руб., но возможны пониженные ставки. Важно внимательно планировать налоговую стратегию и учитывать все новые правила.

2. Управляющий ИП. Сага о проверке. Часть 2

Продолжается история налоговой проверки взаимоотношений управляющего ИП с Обществом. Инспекция активно ищет признаки трудовых отношений и требует пояснений, но действия инспектора выглядят хаотичными и не профессиональными. Герой статьи отстаивает свою позицию и готовится к дальнейшему развитию событий. Подробнее о том, что произошло и как управлять подобной ситуацией — читайте в серии публикаций 1, 2, 3, 4, 5.

3. Идеальный бухгалтер глазами директора

Каким должен быть идеальный бухгалтер в глазах директора? Это тот, кто умеет быть дипломатом, счетоводом, юристом и детективом одновременно. Он быстро решает задачи, точно ведет учет, знает все хитрости налогового законодательства и готов защитить интересы бизнеса в любой ситуации. Это профессионал с предпринимательской жилкой, который помогает бизнесу развиваться. Публикация с нашими рассуждениями. Присоединяйтесь!

4. Долго — не значит наверняка

Дело ООО "Нова Принт" показало, что затягивание рассмотрения налоговых проверок не всегда оправдано. Верховный суд постановил, что превышение общих сроков более двух лет лишает налоговый орган права на принудительное взыскание задолженности. Важно следить за соблюдением процессуальных сроков и своевременно обращаться в суд при их нарушении.

5. Одно дело хорошо, а два лучше!

Налоговые органы все чаще используют полномочия для истребования документов, и не всегда налогоплательщики с этим согласны. В последних делах суды поддержали налоговые органы, подтвердив их право истребовать документы независимо от географии регистрации налогоплательщика и их обоснованности. Важно внимательно проверять полномочия запрашивающего органа и цели запроса документов, чтобы выстроить правильную стратегию защиты.

Подробности и выводы по каждому из этих случаев помогут вам лучше понять текущую налоговую практику и избежать возможных рисков. Не пропустите следующие публикации на нашем канале, где мы продолжим делиться важными новостями и полезными советами!



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.