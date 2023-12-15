Угадай год по истории. Рассказ первый

У нас сегодня новая рубрика. Я взял одну историю из арбитражного дела, описал ее своими словами и представляю вам. Ваша задача решить, учитывая нюансы дела, в какие годы она могла произойти. Ответ сможете подсмотреть в конце, итак начнем.

Эта история начинается, как и многие подобные ей, с одной амбициозной компании, назовем её ООО «Лидер-Плюс». Владелец фирмы, видимо, вдохновленный идеей создания корпоративного рая на Земле, решил осчастливить индивидуальных предпринимателей, которые по его задумке должны были стать неотъемлемой частью большого, прибыльного бизнеса.

Итак, как же обустроить этот рай для ИП-шников? «Лидер-Плюс» снимает офис, заботливо обставляет его мебелью, закупает оргтехнику. А чтобы не обижать никого, еще и заказывает одинаковые печати для всех. Возмещает ребятам все расходы: командировки, топливо, даже курсы повышения квалификации. Не хватало только блэк-джека и шлюпок, потому что оплачивали их услуги дважды в месяц — и плевать на условия договора, где было прописано вознаграждение раз в квартал. Ну да, зачем жить по правилам, когда можно сделать все, как хочется?

Но вот проблема — налоговая служба, как оказалось, не верит в сказки. Инспекторы посчитали это всё, чуть-чуть чересчур подозрительным. Конечно, за это райское наслаждение "Лидер-Плюс" получил заслуженные 19 млн. руб. доначислений, а еще бонусом более 5 миллионов по НДФЛ.

Оказалось, что эти 31 ИП-шник, которые так старательно изображали независимых предпринимателей, на деле были простыми наемными сотрудниками. Оформление ИП было обязательным условием для работы. Представляете? Даже кладовщика принимали на работу только с оформленным ИП! И все это находилось в открытом доступе — в объявлениях о вакансиях с полными списками обязанностей, должностей и описанием стандартного рабочего дня.

Ну а теперь переходим к самой увлекательной части этой театральной постановки. ООО «Лидер-Плюс» не остановилось на банальных схемах с ИП-шниками. Нет-нет! Для настоящего шедевра нужно что-то большее. Вот, например, директор этой компании и его любимая жена, ИП Семенова, заключили контракт на проведение маркетинговых исследований. Но не где-нибудь, а в таких роскошных местах, как Испания, США и Китай. Это вам не котлеты в столовке за углом обсудить!

Естественно, за грандиозные исследования платить нужно соответственно. Не думайте, что 9 миллионов за столь тяжелый труд это много. Но вот странность — документы с результатами исследований куда-то исчезли. Вернее, их сожгли! Вы только представьте: от огромной важности этих данных их пришлось просто уничтожить — чтобы конкуренты, не дай Бог, не украли такие ценные сведения. И это не анекдот, а официальный документ, поданный в налоговую. Да-да, был составлен акт об уничтожении через сожжение! Не огонь — а просто фейерверк креативности!

Директор "Лидер-Плюс" без тени смущения заявил, что они больше не нужны. Просто уничтожили все дотла, чтобы конкуренты не добрались до этой сокровищницы маркетинговых откровений. Составили акт, подписали — и всё, дело сделано. Налоговая, забирайте!

Конечно, инспекторы довольно быстро выяснили, что все поездки директора и его жены совпадают по датам и визы оформлялись на обоих. Деньги, поступившие на счет ИП Семеновой, почему-то волшебным образом сразу оказывались на личных счетах её мужа. Совпадение? Не думаю.

И вот на этом фоне, когда перед нами развернулась вся картина, возникает главный вопрос: а где же хоть какая-то осмысленная схема? Как можно было так халтурно провернуть дело? 31 ИП, из которых ни один не потрудился провести хоть минимальные расходы, подтверждающие хоть какую-то хозяйственную деятельность. Схема рухнула с треском, потому что никто не удосужился подумать о том, что нужно показать хоть каплю реальной деятельности.

Вывод: Если уж рисковать, то хотя бы делайте это умно, а не смешно.

Так, когда произошла данная история?

2017-2018 дело № А73-16278/2021

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса