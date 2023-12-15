Угадай год по истории. Рассказ второй

Тот случай, когда заходишь в кабинет, а за столом сидят трое – инспектор налоговой, юрист и реальность. Последняя, правда, в углу – безучастная и смиренно молчит. Как всегда.

Дело, которое обсуждаем, касается злосчастного налогоплательщика «Комета». Суд, а дело дошло до высших инстанций, рассматривал факт доначисления налогов на жалкие 391 992 рубля по НДС... Жалкие – но только для налоговиков. Для компании – вполне ощутимая боль.

Контрагентом у Кометы оказался ООО «ТрансЛогист», контора, которая якобы поставляла инструменты, строительные материалы и прочий необходимый для работы хлам. Налоговая, в своем привычном стиле, заявила: «Не верим!» Как это обычно бывает, претензии к отсутствию у контрагента всего, начиная с транспортных средств, заканчивая рабочими – в списке числился всего один человек. Хрестоматийная история о том, как налоговики под микроскопом разглядывают доказательства, лишь бы прижать бизнесменов к стенке.

Суды нижестоящих инстанций послушно кивнули, взяли экспертизу подписей, глянули на «мизерные» налоговые платежи контрагента и сделали свои выводы: Общество «не проявило должной осмотрительности». О, это вечное клише! Любимое слово налоговиков, за которым скрывается холодная бюрократическая пустота. Мол, должны были проверять, с кем дело имеете – и точка.

Но вышестоящая инстанция вмешалась, разбила их убогие аргументы в пух и прах. Во-первых, Суд четко заявил, что отсутствие «источника возмещения НДС» – это не причина для отказа в налоговых вычетах. Простыми словами: не обязан бизнесмен рыться в грязном белье своих контрагентов, проверяя, кто там сколько заплатил налогов. Если контрагент что-то накосячил, это его проблема. А вот налогоплательщика – трогать нельзя. По крайней мере, пока он «не знал и не должен был знать» о махинациях.

Вывод первый: налоговая должна искать признаки реальности сделки, а не копаться в изъянах контрагента. Но у нас ведь не так! В налоговой реальности легче развернуть дело против добросовестного налогоплательщика, чем признать свою неправоту.

Вывод второй: даже если ваш контрагент платит минимальные налоги, это не значит, что он преступник. То, что «ТрансЛогист» не накормил государство миллионами, вовсе не доказывает, что он мошенник. «Номинальность контрагента» – как её любят представлять в налоговой – слабая аргументация. Особенно если нет доказательств вывода денег в кэш или других подобных финтов с Каймановыми островами. Если ты покупатель, действуешь добросовестно, твой контрагент даже склад арендует и экспедиторов нанимает – значит, и налоговая не должна вставать на дыбы.

Вывод третий: а что там с подписями? Казалось бы, налоговики тут должны были «завинтить гайки». Мол, подпись на документах не та, значит, всё подделка. Но даже тут Суд смотрит на вещи трезво: контрагент исправил документы, предоставил новые счета-фактуры. Проблема решена. И точка.

И вот, к финалу этой многолетней "драмы", налогоплательщик победил. Без всяких "но" и "если". Суд указал налоговой на дверь и сказал: хватит искать виновных среди добросовестных предпринимателей. Сегодня – это их победа. Но завтра, как всегда, налоговая будет искать новую жертву, потому что для них главное – процесс, а не справедливость.

Вывод? Грустный, но неизбежный: налогоплательщик – это всегда подозреваемый, а налоговая – всегда судья. И если сегодня вам удалось выиграть бой, не обольщайтесь: налоговая игра на выживание не закончится никогда.

Как вы считаете, какого периода касается история, рассмотренная в суде?

Правильный ответ:

Это дело Звездочки, суды шли в 2019, 2020 годах, а поставки были в 2014-15 годах

Как вам новый формат? Ставьте лайки, чтобы я понял можно ли его периодически повторять…

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.