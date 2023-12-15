А были ли деньги? Или о том, как правильно вменять доход

Вот и в отношении ИП Агекяна Э.Э. МРИ ФНС № 11 по Кемеровской области-Кузбассу вынесла решение о доначислении НДФЛ, пени и штрафа. Предприниматель с ним не согласился и обратился в суд. Спор рассматривался в рамках дела № А27-3874/2022.

В течение проверяемого периода налогоплательщик переводил со счета ИП на свои депозитные счета (как физического лица) денежные средства. Налоговый орган посчитал это его доходом, который должен облагаться НДФЛ

Аргументы инспекции. Налоговая инспекция представила следующие аргументы:

- Выявлена направленность действий налогоплательщика на извлечение дохода в обход действующего законодательства.

- Агекян Э.Э. не привел налоговый учет в соответствие с нормами законодательства, не раскрыл и не задекларировал объекты налогообложения.

- Средства на расчетных счетах, источник которых намеренно скрыт налогоплательщиком, подлежат обложению НДФЛ согласно п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 210 НК РФ.

Аргументы налогоплательщика. Со своей стороны, налогоплательщик утверждал:

- Инспекция неправомерно возложила на него бремя доказывания отсутствия у налогового органа оснований для доначисления налога на доходы физических лиц в отношении денежных средств

- Определение налоговым органом даты фактического получения дохода как день зачисления средств на личные счета противоречит положениям НК РФ (подпункт 1 пункт 1 статьи 223).

- Расходные операции по зачислению денежных средств на личные (депозитные) счета налогоплательщика в банках неправомерно квалифицированы в оспариваемом решении в качестве дохода.