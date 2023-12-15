А были ли деньги? Или о том, как правильно вменять доход

Вот и в отношении ИП Агекяна Э.Э. МРИ ФНС № 11 по Кемеровской области-Кузбассу вынесла решение о доначислении НДФЛ, пени и штрафа. Предприниматель с ним не согласился и обратился в суд. Спор рассматривался в рамках дела № А27-3874/2022.
Фактические обстоятельства
В течение проверяемого периода налогоплательщик переводил со счета ИП на свои депозитные счета (как физического лица) денежные средства. Налоговый орган посчитал это его доходом, который должен облагаться НДФЛ
Аргументы инспекции. Налоговая инспекция представила следующие аргументы:
- Выявлена направленность действий налогоплательщика на извлечение дохода в обход действующего законодательства.
- Агекян Э.Э. не привел налоговый учет в соответствие с нормами законодательства, не раскрыл и не задекларировал объекты налогообложения.
- Средства на расчетных счетах, источник которых намеренно скрыт налогоплательщиком, подлежат обложению НДФЛ согласно п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 210 НК РФ.
Аргументы налогоплательщика. Со своей стороны, налогоплательщик утверждал:
- Инспекция неправомерно возложила на него бремя доказывания отсутствия у налогового органа оснований для доначисления налога на доходы физических лиц в отношении денежных средств
- Определение налоговым органом даты фактического получения дохода как день зачисления средств на личные счета противоречит положениям НК РФ (подпункт 1 пункт 1 статьи 223).
- Расходные операции по зачислению денежных средств на личные (депозитные) счета налогоплательщика в банках неправомерно квалифицированы в оспариваемом решении в качестве дохода.
Решения судов
Суды согласились с логикой налогоплательщика, но не сразу. Так, на первом круге рассмотрения, суды первой и апелляционной инстанций были за налогоплательщика, но кассация отменила решение и поручила рассмотреть дело заново. Причиной стало отсутствие оценки судами обстоятельств, свидетельствующих о мероприятиях налогового орган по установлению источника происхождения денежных средств.
Уже на втором круге рассмотрения инспекция сделала попытки найти этот источник, например, пыталась сказать о том, что деньги на счетах Агекяна Э.Э. появились в результате "обналичивания" со стороны взаимозависимых с ним компаний). Однако, суд опроверг этот довод следующим образом: "налоговым органом не представлено доказательств того, что выведенные и обналиченные денежные средства впоследствии были переданы непосредственно Агекяну Э.Э. В данном случае суд расценивает доводы налогового органа как домыслы и предположения".
Вывод
Результаты рассмотрения этого дела можно использовать по разному. Во-первых, выводы судов в пользу налогоплательщика будут очень полезны тем, кому налоговые органы попытаются доначислить НДФЛ, опираясь исключительно на расходы. Во-вторых, общая логика судов сводится к тому, что налогоплательщик не обязан документально опровергать очевидно бездоказательные предположения и домыслы налоговых органов, что может пригодиться практически в любом споре.
Сталкивались ли вы или ваши клиенты с подобными действиями налоговой инспекции?
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