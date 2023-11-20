В Государственную Думу внесён проект закона о маркетплейсах.

Как возможные поправки в законе об онлайн-торговле отразятся на количестве селлеров на маркетплейсах и числе покупателей. Юлия Старцева поделилась экспертным мнением с РБК. Как думаете будет принят новый закон?

Нужен или не нужен законадательный регулятор по маркетплейсам. Какие нормы законы следует регулировать? Кто будет назначен регулятором? А ккакие меры воздействия последуют при несоблюдении и как это отразиться на развитии электронной торговли в целом. Вопросов очень много. На последнеё конференции “19-я 'Электронная торговля” все участники и спикеры однозначно согласились , что электронная комерция будет только набирать обороты. Не затормозит ли новый закон это развитие?