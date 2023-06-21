Борис Мальцев: Краснодар город бухгалтеров!

Борис Мальцев дал семь месяцев назад интервью О KLERK.RU и о том, как создать успешный интернет-проект. И он молодец.

Не поверите, но я случайно наткнулся в ютубе на свое интервью, которое я дал Олегу Тихомирову для радио Business FM и конечно же делюсь с моими любимыми подписчиками на Клерке.

От издательства: О сайте klerk.ru написано и сказано уже достаточно много, ведь это один из самых долгоживущих и успешных интернет-проектов. Сегодня мы поговорим с создателем сайта klerk.ru, Борисом Мальцевым о причинах успеха KLERK'a, о том, что важнее - талант или удача и как создать успешный интернет-проект.

На редкость чистая речь, видно, что выспался.