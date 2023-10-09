Налог на сверхприбыль при реорганизации. Разъяснения Минфина

Рассматривается порядок определения базы по налогу на сверхприбыль при реорганизации в форме присоединения.

Рассматривается порядок определения базы по налогу на сверхприбыль при реорганизации в форме присоединения (Письмо Минфина от 19 сентября 2023 г. № 03-03-06/2/89239)

Материалы по теме

Уплачивают ли резиденты ОЭЗ налог на сверхприбыль — ссылка.

А вы хорошо разбираетесь в налоге на прибыль ? Все сложные моменты обсудим 5 декабря в Москве на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Доступно онлайн-участие из любой точки мира! 23 октября цены вырастут. Успейте купить билет выгодно!

Купить билеты-онлайн по акции

Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

Купить офлайн-билет по акции

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.