Налог на сверхприбыль при реорганизации. Разъяснения Минфина

Рассматривается порядок определения базы по налогу на сверхприбыль при реорганизации в форме присоединения (Письмо Минфина от 19 сентября 2023 г. № 03-03-06/2/89239)
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