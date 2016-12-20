Татагропромбанк ограничил выдачу средств

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Еще один работающий на территории Татарстана банк ограничил выдачу средств с ранее открытых в нем вкладов. В сообщении пресс-службы Татагропромбанка, причиной введения ограничений названо «резкое увеличение количества заявок на досрочное расторжение договоров банковского вклада».



С 20 декабря 2016 года досрочно закрывший депозит вкладчик Татагропромбанка не сможет получить в сутки более 10 тыс. руб., $150 или €150. При этом необходимым условием выдачи даже таких средств названа подача предварительной заявки. Аналогичные правила действуют при снятии денег с вкладов до востребования.



Вкладчикам, у которых срок действия депозитов истек, выдадут не более 50 тыс. руб., $750 или €750 в сутки.



«Мы понимаем обеспокоенность клиентов в связи с информационной атакой на банки и просим вас не поддаваться панике. Ограничения будут сняты после решения проблем ПАО «Татфондбанк», где в настоящий момент введена временная администрация», — говорится в сообщении Татагропромбанка.



15 декабря ЦБ приостановил полномочия органов управления и акционеров Татфондбанка и передал функции по управлению кредитной организацией временной администрации, напоминает РБК. На следующий день власти Татарстана обратились к жителям региона с призывом не поддаваться панике и заверили, что у банков республики достаточно средств для исполнения своих обязательств перед клиентами.