Снова введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет»

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Банк России с 23 января 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет» сроком на три месяца.

Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов АО АКБ «Пересвет» (21.10.2016), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов с 23 января 2017 года, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория от 21.10.2016.

Выплата страхового возмещения по вкладам в банке «Пересвет» продолжает осуществляться.

Напомним, ЦБ 21 октября 2016 ввел в «Пересвете» временную администрацию на срок 6 месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца.