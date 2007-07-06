РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»

Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (РПЦ) выбыло из числа аффилированных лиц банка «Пересвет», следует из материалов банка. Согласно документу, РПЦ покинула список 22 июня 2017 года в связи с уменьшением ее доли в капитале банка, размер которой упал ниже 20% от уставного капитала.



23 июня стало известно, что в результате проведения дополнительной эмиссии крупнейшим акционером банка «Пересвет» стал выкупивший вновь выпущенные акции Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»), получивший долю в 99,999989% в уставном капитале.



В результате и РПЦ, и «Экспоцентр» покинули список аффилированных лиц, пишет РБК.

До проведения допэмиссии крупнейшими акционерами «Пересвета» были финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (25,9%) и АО «Экспоцентр» (39,99%), после нее их доли сократились до 0,000003 и 0,000004% соответственно.