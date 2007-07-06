Клерк.Ру
 

РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»

04.07.17 16:15

Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (РПЦ) выбыло из числа аффилированных лиц банка «Пересвет», следует из материалов банка. Согласно документу, РПЦ покинула список 22 июня 2017 года в связи с уменьшением ее доли в капитале банка, размер которой упал ниже 20% от уставного капитала.

23 июня стало известно, что в результате проведения дополнительной эмиссии крупнейшим акционером банка «Пересвет» стал выкупивший вновь выпущенные акции Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»), получивший долю в 99,999989% в уставном капитале.

В результате и РПЦ, и «Экспоцентр» покинули список аффилированных лиц, пишет РБК.

До проведения допэмиссии крупнейшими акционерами «Пересвета» были финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (25,9%) и АО «Экспоцентр» (39,99%), после нее их доли сократились до 0,000003 и 0,000004% соответственно.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Уставный капитал банка «Пересвет» уменьшен до 1 рубля
 
Банковские новости
 
Головной офис банка «Пересвет» возобновил работу
 
Банковские новости
 
Санатором банка «Пересвет» выбран ВББР
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
2
Мнения104
Клерк
YUM прокомментировал материал «Очередной "подарок" к отчетному периоду: внесены изменения в расчет 4-ФСС»
17:40
Клерк
YUM прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
17:37
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
17:25
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Как можно найти мошенника по номеру карты?»
16:47
Аноним прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
16:47
Клерк
Невоспитанная прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
16:47
Клерк
Константин_50 прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
16:38
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Очередной "подарок" к отчетному периоду: внесены изменения в расчет 4-ФСС»
16:27
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
16:16
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
16:15
Клерк
zzpp прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
16:10
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
16:06
Клерк
zzpp прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
16:04
Аноним прокомментировал материал ««Бухгалтерская камасутра». Поза 2: где искать ошибки в требовании налоговиков»
16:02
Аноним прокомментировал материал «УФНС отказывают в рассмотрении жалоб на взыскание отсутствующей задолженности по взносам»
15:58
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
15:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
15:40
Аноним прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:38
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
15:27
Аноним прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Россия увеличила импорт пальмового масла на 25,1%»
15:21
Аноним прокомментировал материал «Россия увеличила импорт пальмового масла на 25,1%»
15:20
Аноним прокомментировал материал «Россия увеличила импорт пальмового масла на 25,1%»
15:19
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал ««Липовая» справка о доходах»
15:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новый реквизит в счете-фактуре с 2017 года. Как это отразится на плательщиках НДС?»
15:17
Клерк
zzpp прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
15:05
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
14:53
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сайт компании. ТОП-5 «Зачем?» директора компании к техническому специалисту»
14:36
Аноним прокомментировал материал «Новый реквизит в счете-фактуре с 2017 года. Как это отразится на плательщиках НДС?»
14:30
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
14:27
Аноним прокомментировал материал ««Липовая» справка о доходах»
14:18
Аноним прокомментировал материал «На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры»
14:17
еще
 