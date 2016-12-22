Что будет с рублем? Почему евро стоит потратить прямо сейчас?

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Что случилось?

В последние месяцы творится что-то невиданное: евро падает к доллару, нефть дорожает, но рубль стоит, как будто это заговор какой. Но панические настроения кончились, эксперты считают, что конце года и в начале 2017-го не стоит ожидать резкого обвала рубля. Более того, рубль вполне мог бы укрепиться на уровне 55 рублей за доллар, но такой курс невыгоден экономике РФ. Главной интригой следующего года может стать продолжение «отвязки» курса рубля от цен на нефть. А вот евро может продолжить свое падение, независимо от стоимости энергоносителей и развития экономик. Клерк.ру собрал воедино мнения аналитиков и экспертов о курсе валют и развитии событий вокруг того в 2017 году.

Какие основные причины, влияют сейчас на курс мировых валют, в том числе и рубля?

Рост цен на нефть, который может продлиться до уровня 80-90 долларов за баррель. Сейчас цена колеблется вокруг 55 долларов.

Референдум в Великобритании, который показал, что жители Соединенного Королевства хотят, чтобы страна вышла из Европейского союза.

Победа Дональда Трампа в выборах на пост Президентом США, который обещал улучшить взаимоотношения с Россией, а значит, возможна отмена или ослабление экономических санкций против РФ. Напомним, что РФ уже потеряла из-за санкций $600 млрд.

Конфликт в Сирии, в котором принимают участие российские военнослужащие.

Продление экономических антироссийских санкций.

Сделки по приватизации «Роснефти» и «Башнефти» принесли бюджету РФ дополнительно 1 трлн. рублей.

Отток капитала из России сократился в 5 раз.

Население России перестало активно скупать иностранную валюту, снизив давление на рубль.

Экономика Китая входит в рецессию, страна стала меньше потреблять энергии, а значит, снизился спрос на нефть, что влияет на ее стоимость.

Что можно ожидать в 2017 году?

Прогнозы об окончательном обвале российской экономики, которые звучали в последние два года, не оправдались. Действительно, времена мы переживаем не лучшие, инфляция съедает сбережения, под вопросом индексация пенсий, сокращается персонал, а у тех, кто остается не растут зарплаты и т д.

Все достаточно драматично.

Однако, по мнению экспертов в 2017 году возможно восстановление экономики. В 2016 году многие отрасли промышленности России миновали пик кризиса, и даже показали рост. Это произошло в первую очередь благодаря программам импортозамещения, при инвестициях со стороны бюджета РФ. В том числе и поэтому, считают аналитики, сейчас курс рубля составляет 61-62 рубля за доллар, тогда как в январе этого года он был на уровне 82 рубля. Это связывают с подорожанием нефти, пишут аналитики Форекс, но если приглядеться внимательнее, то можно заметить следующую закономерность: в июле 2016 года нефть упала на 14%, а курс рубля на Форекс снизился только на 3,1%. Когда нефть начала уверенно расти, курс рубля ЦБ РФ отреагировал на это событие весьма вяло.

По мнению экспертов Bloomberg, корреляция между курсом доллара к рублю и ценами на нефть снизилась к концу года до 55% против 86% на начало 2016 года. То есть фактически, правительству РФ удалось «отвязать» курс рубля от цен на нефть. Более того, анализ динамики макропоказателей за 2016 год показывает, что российская экономика начинает постепенно улучшаться, говорится в отчете Форекс. Инфляция по итогам года составила только 5,5%, а в следующем году инфляция запланирована уже на 4%. Несмотря на небольшое падение ВВП на 0,8%, ожидается, что рост ВВП вскоре будет восстановлен и увеличен примерно на 2,6%.

А что может значить отвязка официального курса рубля от нефти?

Привязка курса рубля к цене на нефть, по мнению большинства аналитиков, давно устаревшая методика оценки силы валюты. Эта эпоха постепенно миновала, как прошла в начале 20 века отвязка стоимости валют от цены на золото. Однако, российской экономике необходимы некие ориентиры для оценки рубля. Для правительства РФ сейчас очень важно определить события, к которым «привяжут» рубль. Если этого не сделать, то курс рубля может буквально скакать (а не колебаться) в зависимости от ежедневно меняющихся мировых экономических и политических трендов. А если говорить проще, то курс рубля может формироваться исключительно по спекулятивным правилам. Например, опираться только на популистские заявления политиков или успех в сражениях локальных войн. К экономике это не имеет никакого отношения.

Что может быть таким ориентиром для рубля?

Подчеркну, рубль только пытаются отвязать от нефти, процесс только наметился. А заменить энергоноситель могут развивающиеся сейчас отрасли экономики: например сельское хозяйство, промышленность или даже робототехника. Только нужно развивать эти и похожие направления, создавая экономические и политические условия для них. Кстати, победа Дональда Трампа может оказать на это прямое влияние. Ожидается, что он станет сотрудничать с Россией и может повлиять на отмену экономических санкций. Это в свою очередь приведет к росту инвестиций в экономику РФ, как в реальный сектора, так и в фондовый рынок.

Нефть это понятно и надежно. В России ее много. Не рано ли отказываться от привязки рубля к цене за баррель? Вдруг нефть подскочит – и снова будем брать ипотеку по 10% и автокредиты по 5%?

В краткосрочной перспективе это сказочный сценарий для большинства россиян. Именно поэтому никто не спешит. Но важно понимать, что рубль сейчас привязан к цене за баррель нефти марки Brent. А в России добывают нефть марки Urals, которая несколько дешевле мирового стандарта. Однако, учитывая, что Россия лидирует в мире по добыче нефти, в конце ноября 2016 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые в истории были запущены торги фьючерсами на российскую нефть Urals.

Продажа нефтяных фьючерсов Urals иностранным инвесторам позволит российским нефтяным компаниям хеджировать (ред – страховать) свои риски. Это только первый шаг, который позволит в будущем полностью отвязать курс рубля от нефти марки Brent, а также перейти на расчеты в рублях, считают обозреватели Форекс.

Ура! То есть реальные шансы, что нефть снова будет по 100 долларов за неважно какой сорт, и мы снова заживем?

Отвязка рубля от цены на нефть как раз и обозначает, что теперь у Правительства РФ появилось больше возможностей регулировать курс внутри страны. И ситуация такова, что в 2017 году доллар дешевле 60 рублей не выгоден основным участникам процесса. То есть, действительно, если бы курс рубля формировался по правилам 2014 года, то возможный рост нефти до 90 долларов автоматически бы обозначал рубль по 30-40 рублей!

Но такой курс невыгоден ни правительству, ни нефтяным экспортерам. Слабый рубль позволяет увеличить рентабельность сырьевых компаний, которые обещают дополнительную прибыль вложить в производства по импортозамещению. Впрочем, «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» в последние два года действительно развивают глубокую переработку нефти внутри страны. Обычный потребитель может это оценить, например, по увеличению марок отечественных высококачественных моторных масел, которые имеют допуски использования даже в импортных автомобилях премиум-класса.

Конечно, от укрепления рубля были бы и плюсы: импортеры товаров народного потребления зафиксировали бы рост прибыли, а промышленники сократили бы расходы на техническое перевооружение. Не секрет, что сейчас реальный сектор предпочитает использовать именно импортное оборудование, а оно покупается за валюту.

Однако сейчас чиновники Правительства РФ больше заинтересованы в повышении конкурентоспособности российских производителей и сырьевых компаний-экспортеров, а также в наполняемости бюджета, так как в условиях санкций это стимулирует развитие экономики. Поэтому, чтобы не допустить укрепления рубля, ЦБ РФ будет проводить валютные интервенции, пополняя резервы, или снижать ставки, считают аналитики.

Так что делать простому бухгалтеру: хранить накопления в рублях или покупать валюту?

Это зависит от того, в какой валюте вы планируете тратить. Если речь идет о покупках за рубли, то нужно копить рубли. Это давнее правило – копить деньги нужно в той валюте, в которой вы собираетесь тратить. Покупать доллары и тем более евро, стоит, только если горизонт планирования этих трат явно больше 2-3 лет, и вы собираетесь тратить именно эту валюту. Нужно сказать, что никто и никогда не сможет дать гарантированно сбывающегося прогноза о курсе валют. Еще в августе 2016 года все ведущие аналитики предсказывали рост доллара до 72 рублей к концу декабря этого года. Ничего подобного не случилось. Никто не мог, например, предсказать смену режима на Украине и военные действия в Донбассе. Но это стало тогда одним из ключевых событий, так драматично отразившихся на курсе рубля.

Куда деть евро? Оно так и продолжит падать? Срочно продавать?

Судьба евро, на сегодня, по мнению ведущих аналитиков валютного рынка, скорее всего не внушает оптимизма. Никакого роста в 2017 году ожидать не стоит, но см. пункт выше. Может случиться нечто, когда евро снова подскочит до цены в $1,1. Например, если в Германии найдут нефть. Или в США лопнет совсем история про сланцевую нефть (альтернатива природной). Или, Великобритания передумает выходить из еврозоны, и, наоборот, в нее войдет Китай. Тогда евро может подскочить в разы.

Однако продавать евро уже поздно. Если у вас горизонт планирования - годы, то наоборот евро нужно купить еще, пока оно дешевое. Тогда общая стоимость вашего пакета евро может стать ниже. Непонятно? Ну, например, у вас было 1000 евро, купленного по 68 рублей, сейчас вы купили еще 1000 евро по 65 рублей. В таком случае, в вашем пакете евро будут стоит 66,5 за штуку, а не 68.. Но обещать, что евро вдруг вырастет не может никто.

Самый спокойный вариант – потратить евро в странах еврозоны. Прямой зависимости от корреляции пары доллар-евро на инфляцию в Еврозоне нет, а значит цены там примерно те же. Впереди Новый год, можно бросить все и поехать тратить евро в Прагу или Хельсинки.