Что делать, когда пришло письмо из прокуратуры о нарушении закона о персданных: скачайте важные документы

В июле вступили в силу поправки к закону о персональных данных и штрафы значительно выросли. Расскажу, что делать, когда уже пришло письмо из прокуратуры о проверке соблюдения требований закона о персональных данных (закон № 152-ФЗ).

Предположим, у вас - сайт (Интернет-магазин и не только) с формой обратной связи или корзиной и оформлением заказа онлайн. В общем, любая форма с контактами - это зона риска в разрезе закона № 152-ФЗ.

Важно понимать, что по закону (рекомендую его прочитать) есть четкий перечень того, что является персональными данными (ПД) и многие ошибочно думают, что указание Ф.И.О. без данных паспорта не попадает под действие закона. Важный момент - косвенные ПД. Исходя из их определения - любое сочетание данных о клиенте попадает под действие закона.

ВАЖНО! Заполнение ФИО и телефона в форме на сайте требует соблюдения закона № 152-ФЗ.

Инструкция, чтобы соблюдались требования по защите персональных данных

На примере Интернет-магазина, что нужно сделать, чтобы закон № 152-ФЗ выполнялся:

1. Приготовить печатные версии документа с печатями и подписями и хранить папочку рядом с аналогичной папкой для пожарников. Перечень документов:

2. Указать на сайте реквизиты вашей организации (ИНН, ОГРН, адрес);

3. Разместить активную гиперссылку на политику организации в отношении обработки персональных данных;

4. Под формой отправки заказа / формы обратной связи разместить:

1) Согласие на использование ПД для выполнения запроса;

2) Согласие на обработку / хранение ПД и уведомление о понимании процедуры отзыва своих ПД;

3) Сервер вне РФ? Согласие на трансграничную передачу ПД.

Ни к чему совершенно регистрироваться в качестве оператора данных на сайте Роскомнадзора. Проверить свой случай можно по тексту закона, там подробно указано, кому надо. Остальным – не надо.

Если пришло письмо из прокуратуры

Если всё это есть - бояться нечего. Но если письмо из прокуратуры все же пришло, то надо:

1. Бросить все дела, и разместить на сайте необходимые данные;

2. Связаться с представителем прокуратуры и уведомить, что по факту нарушений нет (быстрее = лучше, тянуть смысла нет);

3. Подготовить внутренние документы и заверить их печатью / подписью;

4. Учитывая наличия скриншотов (умеют, практикуют) - заранее задуматься об объяснении, почему представитель Роскомнадзора не нашел согласия и политику на сайте (что ссылки доступны из личного кабинета / открывается из корзины и.т.д).

Но при этом политику разместить на всех страницах и на всех формах поставить подтверждение согласие и сообщить, что как раз улучшили представление данных на сайте;

5. [Лайфхак] Посмотрите, как указан в запросе адрес сайта. HTTP://сайт.ру?

Возможно, у вас хороший повод совершить переезд на защищенное соединение HTTPS и получить плюсик к карме у Гугл?