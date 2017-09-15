«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Первые тревожные звоночки о том, что счет малого бизнеса в банке может быть заблокирован без объяснения причин, прозвучали осенью прошлого года. Но с января 2017 года работать стало нереально тяжело - банки не хотят слушать объяснений клиентов о сути проводимых операций. Методические рекомендации Банка России по выявлению сомнительных операций доведены до абсурда, банку проще заблокировать клиенту счет – и тем самым лишить его бизнеса. С января по июнь 2017 приблизительно в черный список ЦБ попало около 300 тыс. компаний. С июня по сентябрь этот список увеличился до 500 тыс.
Куда «стучат» банкиБанки спешат «настучать» в Центробанк и Росфинмониторинг о том, что они закрыли счет «очередному подозрительному клиенту», даже не попросив у клиента документацию для объяснения той или иной операции! Или попросив, получив эти документы – но не передав эти документы руководству банка или контрольной службе! А в ЦБ и в другие органы они пишут – клиент на запрос не ответил, документов не предоставил, внесите его в «черный список».
Происходит одно и то же – человек входит в свой банк-клиент, чтобы совершить операции в том банке, где у него открыт расчетный счет – и видит сообщение, что его счет заблокирован. Кто-то не может просто войти в «банк-клиент», кому-то банк пишет – приходите в отделение, будем знакомиться!
Единственный банк, который пишет хоть что-то внятное клиенту – это Сбербанк. У него сразу вываливается полный перечень претензий к клиенту – и документов, которые нужно принести с собой при визите в банк. Правда, не факт, что это подействует и счет разблокируют.
Например, Альфа-банк просто пишет – ваш доступ к счету заблокирован, обратитесь в отделение банка, а при обращении настоятельно рекомендует закрыть счет, пугая клиента, что если он не закроет счет сейчас по заявлению, то потом банк сделает это самостоятельно с удержанием комиссии от 10 до 25 процентов.
Что говорят директору в банкеЧасто директор предприятия в панике едет в банк, где ему в устной беседе говорят – мы никогда не разблокируем этот счет, берите свои средства - и идите открывать счет в другой банк.
Человеку на руки не дают ни список претензий, ни список документов, которые нужно предоставить в банк, чтобы подтвердить операции, и в принципе не объясняют ситуацию.
Что остается делать? Люди пытаются менять банк, сами того не понимая, что банк, заблокировавший счет, уже «стукнул куда надо», и данное предприятие числится в известной базе в числе неблагонадежных. И, помимо этого, компании, которые до этого работали с данной организацией, тоже попадают под пристальный контроль и рискуют быть заблокированными их банком.
В глазах банка ты неблагонадежен – и все!При этом банк имеет полное право клиенту не сообщать о том, какие операции вызвали подозрение. В глазах банка ты неблагонадежен – и все!
Получается, что банк просто не хочет разбираться в ситуации клиента, но уже успел поставить на него черную метку. Бывало и так, что в другом банке клиенту счет открывали. Но через четыре дня снова блокировали.
При этом человек не выводил из банка средства, не использовал банк, как площадку для транзита. А вел нормальную коммерческую деятельность. При открытии счета человека попросили привезти учредительные документы, образцы подписей и печатей – сотрудники банка все документы просмотрели, изучили и на зуб попробовали. И через три дня – бах, блокировка! Этот случай произошел с переводом денежных средств со счета в Альфа-банке на счет в Модуль-банк. Модуль написал – мы заметили несколько подозрительных операций и хотим задать вам вопросы. Вопросы касались описания деятельности компании, того, где она ищет клиентов, как их ведет, затребовал отчетность, все договора и документы. Кроме того, запросили и выписки из других банков – куда клиент совершал платежи.
Два дня мы эти документы собирали! Отвезли. И через 2 часа приходит ответ – нет, все равно счет мы не разблокируем. Спрашиваем – почему и как за такое короткое время банк успел изучить все документы, которые мы собирали два дня?Хорошо, не вопрос. Два дня мы эти документы собирали! Отвезли. И через 2 часа приходит ответ – нет, все равно счет мы не разблокируем. Спрашиваем – почему, и как за такое короткое время банк успел изучить все документы, которые мы собирали два дня? Ответ – по пункту 4 федерального закона 115 «О противодействии легализации доходов» банк не имеет права отвечать клиенту на подобные вопросы и объяснять логику своих действий.
При этом больше всего наших клиентов работают через банк ВТБ24. Но и с этим банком мы сталкивались с тремя вариантами развития ситуации. Первый – счет заблокировали, нужные документы мы собрали и предоставили, счет разблокировали, клиент до сих пор с этим банком работает.
Вторая история – документы поданы, ответ – счет не разблокируем. И третья ситуация – документы поданы, в ответ – тишина целую неделю. Но в этом случае попался упрямый директор, у которого были время и силы добраться до руководителя филиала.
Знаете, где он случайно нашел те документы, которые у него требовал банк? У того же самого операциониста, которому он их и передал – они лежали позади ее стола, ровно на том месте, куда она их положила неделю назад. Ясно, что эти документы даже никто не посмотрел!На что клиентский менеджер ответила – ой, а я не знала, как их отсканировать и куда отправить. И так до абсурда доходит во многих банках. Можно три раза подать необходимые документы, их не откроют, но уже сообщат регулятору – клиент не предоставляет необходимую информацию, так поступает Промсвязьбанк и банк «Возрождение».
Проблемы, в основном, у небольшого бизнесаПри этом в такие ситуации чаще попадает небольшой бизнес, со средним оборотом не более 200-400 млн рублей в год.
Чаще всего в эту ситуацию «влетают» торговые компании, причем оптовые, без наличности и инкассации, даже ничего наличкой не снимающие со счетов – только на зарплату сотрудникам, и то переводом на карту. Еще такие же претензии были к компаниям, занимающимся строительством или услугами, а так же к бизнесу организации праздников, туристическим агентствам.
Очень хочется отметить вот еще какой момент. Методические рекомендации Центробанка «О подходах управлению кредитными организациями риском легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 21 июля 2017 года противоречат Гражданскому и Налоговому кодексу.
Помимо того, что НК дает право платить налоги ежеквартально, сам метод начисления и расчета налогов совершенно не совпадает с простой формулой ЦБ - процент от оборота. Письмо же требует ежемесячно платить 0,9% от дебетового оборота компании.
Знаете, совет менеджера банка мне, как бухгалтеру, когда я спросила, а как же я могу заплатить НДС в августе 0,9% от оборота, если сам налог я рассчитывала за предыдущие три месяца (квартал), и к обороту в этом месяце он не имеет никакого отношения? «Платите авансом». А если доходов и поступлений на счет у клиента не будет?Мы опять забыли о том, что письма ведомств носят лишь рекомендательный характер и никак не могут менять правил начисления и уплаты налогов, прописанных в Налоговом Кодексе. И что это за идеи – если вы не платите за аренду – то вы в зоне риска? А если человек работает из дома?
Есть еще один момент. С банков требуют проверять IP–адреса тех компьютеров, с которых приходят платежки по уплате налогов. Вот у меня бухгалтера сидят в одном офисе. И отправляют платежи разных клиентов в различные банки. И если один клиент, за которого мы платим налоги через банки, подозрителен – то нам заблокируют наш IP-адрес. И мы не сможем отправлять платежи других клиентов. Это же полный беспредел!
Получается, что банки делают все, чтобы малый бизнес ушел в небытие. И так налоговая реформа сделала малый бизнес в России крайне опасным занятием, теперь еще и блокирует платежи, а платежи — это как кислород для фирмы, если его заблокировать фирма умрет. А ведь любая организация платит за банковское обслуживание, и ставит себе очень дорогие системы проверки контрагентов – а все равно «попадается» на операциях, в которых банку банально не хочется разбираться!Лично в моей практике две фирмы прекратили свое существование – у них заблокировали счет, и пока эти компании разбирались, они не смогли заплатить зарплату и аренду, деятельность прекратилась.
Для урегулирования этой ситуации ЦБ должен, как минимум, открыто публиковать списки рисковых компаний, для того чтобы другие компании могли избежать блокировок счетов, попав в цепочку
Для урегулирования этой ситуации ЦБ должен, как минимум, открыто публиковать списки рисковых компаний, для того чтобы другие компании могли избежать блокировок счетов, попав в цепочку только из-за того, что у них нет целого штата службы безопасности и возможностей досконально проверить контрагента.
Ведь во всех проверочных системах («Спарк», «Дельта-Безопасность», «Контур»), которые стоят, кстати, далеко не дешево по меркам малого бизнеса, не видно, что данная компания чем-то не угодила ЦБ, она вполне себе ведет деятельность, сдает отчетность и платит налоги.
Банки, в свою очередь, должны создавать специальные аналитические подразделения, которые будут детально изучать все документы и вести прямой диалог с клиентом, и работать в этих подразделениях должны люди со специальным юридическим, экономическим и бухгалтерским образованием, чтобы действительно здраво оценить ситуацию. А не те девочки-операционистки, которые не могут отличить трудовой договор от договора ГПХ и прочее. Только так можно помочь малому бизнесу быть более грамотным и осторожным в вопросе выбора своих контрагентов.
С января по июнь 2017 приблизительно в черный список ЦБ попало около 300 тыс. компаний. С июня по сентябрь этот список увеличился до 500 тыс.Если такая ситуация с блокировками продолжиться еще хотя бы полгода, то в нашей стране развивать уже будет нечего, весь малый бизнес пойдет ко дну, а за ним не далеко и до среднего.
Вот так наши банки «помогают» развивать в России предпринимательство.
Да ничего страшного, выход из ситуации простой: надо ввести официальные белые списки и налоговой или банку назначать компаниям контрагентов из этих списков. Кто не послушается и заключит договор не с рекомендованной компанией - ну, сам виноват, риск, панимаш.
Izem, Вы писали:
А не возникнут проблемы с Антимонопольным комитетом?
Izem, Вы писали:
Можно проще: все поступающие на р/с клиента деньги банковская программа должна немедленно перечислять в бюджет, без всяких там 0,9%.
Банковский персонал, у которого при этом резко снизится нагрузка, можно будет занять рассылкой клиентам ещё большего числа требований о предоставлении разнообразных документов, а также нумерацией/подшивкой полученных бумаг и расстановкой их на полках.
Аноним из Москвы, да это же была аллегория, даже, я бы сказал, гипербола.
Игорь Сотников, г. Мурманск.
Всё-таки тема, касающаяся взаимоотношений
между банком и клиентом банка – организацией или частным предпринимателем, -
очень больная. При этом я имею в виду не взаимоотношения в области кредитования
бизнеса, а отношения в области открытия расчётных счетов организаций и предпринимателей,
о договорах банковского обслуживания, о том случае, когда не клиент должен
банку, а именно банк должен клиенту и когда уязвимой стороной является не банк,
а именно клиент.
Глядя со стороны, особенно удивительным
представляется ситуация с соблюдением федеральных законов в этой области, с трактовкой
законодательства не в пользу клиента, с различными противоречиями в законах и
других нормативных актах, которые вопреки здравому смыслу трактуются не в
пользу клиента и не в пользу верховенства закона. Почему появляется так мало
комментариев к этим законам по существу вопроса? Особенно удивляет пассивность
общественности. Почему никто не возмущается, не устраивает акций протеста, не
обращается в Верховный Суд, в Конституционный Суд, в Европейский суд по правам
человека? Тот же Верховный или Конституционный Суд вполне мог бы дать оценку
различным нормативным актам в этой области, отменить некоторые положения и
разъяснить порядок применения этих нормативных актов.
А ведь несанкционированные блокировки
банковских счетов или отказ банка от исполнения договора банковского
обслуживания наносят большой ущерб не только самим бизнесменам, но и
неограниченному кругу лиц – и сотрудникам, и поставщикам и подрядчикам, и
покупателям товаров и заказчикам услуг – причём нередко речь идёт о социально
значимых товарах и услугах. Блокировка банковских счетов зачастую делает
невозможным ведение бизнеса в целом. Можно представить себе, например, что в
каком-нибудь небольшом посёлке в 30-градусные морозы местная котельная
вынуждена отключить отопление из-за того, что банк заблокировал ей счета по
надуманному поводу, при этом расплатиться с поставщиками топлива нет
возможности, а за время препирательств с банком запасы топлива подошли к концу.
Каково будет при этом жителям посёлка? Мало того: деятельность банка при этом
контролируется Центробанком, который выдал банку лицензию. Однако жаловаться в
Центробанк почему-то в таких случаях бесполезно, почему-то Центробанк, в
отличие от большинства других лицензирующих органов, не только не защищает
интересы клиентов от неправомерных действий банка как лицензируемой организации,
но и наоборот – действует откровенно во вред клиентам, прикрываясь некими
абстрактными общегосударственными интересами – в частности, в области
противодействия терроризму и легализации доходов, полученных преступных путём.
Или другой случай: какому-нибудь больному
в тяжёлом состоянии заказали очень дорогое и жизненно важное лекарство. При
этом лекарство должны были приобрести через какого-нибудь посредника и дали
этому посреднику предоплату. И вдруг банк по надуманному поводу заблокировал
этому посреднику расчётный счёт. В результате больной так и не получил
лекарство и умер. Могут ли родственники умершего больного получить в такой
ситуации возмещение ущерба? Есть ли смысл в таких случаях обращаться в
Центробанк, а также в прокуратуру или в другие инстанции? Что изменится в этом
примере, если без лекарств умер не 1 больной, а 10 больных? Могут ли действия
банка в таком случае быть оправданы необходимостью предотвращения терроризма,
если в конечном итоге ущерб, который понесло общество, оказался не меньше, чем
гипотетически возможный ущерб от какого-нибудь террористического акта? Уместны
ли здесь ссылки на Закон о противодействии финансированию терроризма и
легализации доходов, полученных преступных путём?
Игорь Сотников, г. Мурманск.
Не менее тяжёлыми могут быть последствия
несанкционированных блокировок деятельности организаций в условиях
чрезвычайного или военного положения и в некоторых других подобных случаях,
когда под угрозой оказывается обороноспособность страны, а возможно, и само
существование нашего государства. И недополучение налогов в бюджет в этих
условиях – далеко не самое худшее, что может грозить государству, с этим иногда
можно и смириться. Вспомните, к примеру, что во время войны во время
Сталинградской битвы продолжали работать даже те заводы, к которым враг подошёл
почти вплотную. Но это стало возможно в т. ч. и благодаря тому, что при
социализме, в отличие от нынешнего патриотического и суверенного капитализма,
ни у каких банкиров и ни у каких чиновников не было возможности под различными надуманными
поводами так просто походя заткнуть деятельность той или иной организации,
особенно имеющей стратегическое значение.
Игорь Сотников, г. Мурманск.
Ещё интересно то, что наше
законодательство, в частности, запрещает забастовки в некоторых отраслях,
имеющих стратегическое значение, например, на транспорте. При этом законодатель
даёт себе отчёт, к каким пагубным последствиям могла бы привести приостановка
деятельности подобных стратегически важных организаций. Однако когда речь
заходит о полномочиях налоговых органов, а также банков и их права блокировать
расчётные счета организаций в досудебном порядке, то здесь почему-то уже нет
подобной оговорки, касающейся некоторых стратегически важных организаций и
отраслей. Получается, что чиновники и банкиры могут заткнуть кого угодно,
причём не обращаясь в суд и не оглядываясь на возможные последствия!
Игорь Сотников, г. Мурманск.
Опять же, что говорится в некоторых
законах:
Гражданский кодекс, статья 845, пункт 3:
[quote]Банк не вправе определять
и контролировать направления использования денежных средств клиента и
устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета
ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. [/quote]
Мне вот интересно, можно ли отстоять свои права
и законные интересы, ссылаясь на эту статью? Есть ли подобные прецеденты, когда
это удавалось?
И кто сказал, что это положение Гражданского
кодекса – менее важное, чем Закон о противодействии финансированию терроризма и
легализации доходов, полученных преступных путём?
Правильно ли я понимаю смысл данного
пункта Гражданского кодекса, что, прежде всего «банк не вправе определять и
контролировать направления использования денежных средств», не вправе
запрашивать у клиента информацию или документы, касающиеся расходных операций –
причём в любом случае, а любые положения нормативных актов или договоров,
устанавливающие право или обязанность банка осуществлять такой контроль,
являются ничтожными? А что касается «других ограничений» на право клиента «распоряжаться
денежными средствами по своему усмотрению» - то такие ограничения в ряде
случаев всё-таки допустимы, но только если это предусмотрено законом или
договором?
Игорь Сотников, г. Мурманск.
При этом, несмотря на частое внесение
многочисленных поправок в Гражданский кодекс, в т. ч. и в отношение банковской
деятельности, почему-то статья 845, пункт 3 остаётся в неизменном виде. Как вы
думаете, с чем связана подобная позиция законодателя?
Далее по Закону о противодействии
финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступных путём: а
является ли официальная трактовка этого закона единственной возможной?
Я всё-таки считаю, что банк вправе и
обязан осуществлять контроль за своими клиентами на предмет их причастности к
терроризму и к имущественным преступлениям – или создавать видимость такого
контроля - лишь в таких пределах, в которых это не запрещено Гражданским
кодексом, Законом о защите персональных данных и другими федеральными законами.
При этом по Гражданскому кодексу банк «не вправе определять и контролировать
направления использования денежных средств клиента», а значит – не вправе
требовать от клиента информацию и документы, раскрывающие смысл и назначение
расходных операций – причём вне зависимости от суммы, и от того, будет ли при
этом осуществляться вывод денежных средств за пределы страны. А клиент вправе
отказаться отвечать на подобные вопросы банка или предоставлять такие документы
без каких-либо негативных для себя последствий. Например, если есть 2
российские организации – поставщик и покупатель – и у них расчётные счета в 1 и
том же банке, правильно ли я понимаю, что у банка не должно быть никаких прав
контролировать платёжные документы на оплату от покупателя к поставщику – вне зависимости
от того, насколько подозрительными они ему покажутся? Почему на эту тему нет
никаких комментариев к этим законам?
Далее, Центробанк может предъявить
претензии к банку, если тот совершает много сомнительных операций по лицевым
счетам клиентов – свыше определённого процента от всей суммы оборотов – может оштрафовать
на 2 млн рублей, может лишить банк лицензии. А мне вот интересно: а может ли
банк, лояльный к своим клиентам и нелояльный к государству, в таких случаях
попытаться обжаловать это решение в судебном порядке, может ли сослаться на отсутствие
своей вины, на то, что не было возможности обнаружить сомнительный характер
деятельности клиента, не контролируя при этом расходные операции и не нарушая
статью 845, пункт 3 Гражданского кодекса – и таким образом законодатель якобы
не предоставил банку достаточных полномочий для контроля? Даже если в итоге
Верховный или Конституционный Суд в итоге признает недействительным данное
положение статьи 845 Гражданского кодекса и – наоборот – признает действительными
внутренние инструкции Центробанка – даже носящие рекомендательный характер – то
здесь можно говорить о заблуждении, имеющем существенное значение, - и тогда
административная ответственность для данного конкретного банка тоже исключается.
Опять же интересно: почему не было таких прецедентов? Всё-таки у банков, в
отличие от малых организаций, достаточно хорошая юридическая служба, и они
могли бы побороться за свои права.
Игорь Сотников, г. Мурманск.
Кстати, на эту же тему есть ещё 1
интересное положение нашего законодательства - ст. 58 Федерального закона от 10
июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
<1> (далее — Закон о Банке России), запретившая требовать от кредитных
организаций выполнения несвойственных им функций.
А насчёт того, что «…с
января 2017 года работать стало нереально тяжело - банки не хотят слушать
объяснений клиентов о сути проводимых операций...» или
что они «даже не попросили у клиента документацию для объяснения
той или иной операции» - так это-то как раз на 100% правильно с точки зрения
Гражданского кодекса, что они не просят таких объяснений или документации –
либо отказываются рассматривать те документы, которые принёс клиент, если речь
идёт о расходных операциях, которые банк не вправе контролировать! Особенно правильно
то, что они отказываются рассматривать документы, которые принёс клиент, если
эти документы содержат персональные данные 3-их лиц, либо государственную
тайну, либо иные охраняемые законом секреты!
Неправильно лишь то, что банки в таких случаях без всяких
на то оснований пытаются блокировать счета или вводить иные ограничения в
отношение таких клиентов.
[quote]«При
этом банк имеет полное право клиенту не сообщать о том, какие операции вызвали
подозрение. В глазах банка ты неблагонадежен – и все!»[/quote]
[quote]«Ответ
– по пункту 4 федерального закона 115 «О противодействии легализации доходов»
банк не имеет права отвечать клиенту на подобные вопросы и объяснять логику
своих действий.»[/quote]
Насчёт благонадёжности – а вы уверены, что всё так
однозначно и что нельзя отстоять свои интересы? Если есть подозрение либо в пособничестве
терроризму или в каком-то имущественном преступлении – совершённом или
готовящемся – требуйте, чтобы обратились в правоохранительные органы, если для
этого есть основания! Если в итоге будет постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, то по идее вопрос о благонадёжности в этом отношении должен
быть снят!
А насчёт того, что банк может не отвечать клиенту
на вопросы о том, в каком преступлении он его подозревает и какие именно
операции вызвали подозрение – так ли всё просто? Может быть конкретному
подозреваемому клиенту банк и не обязан и даже не имеет права отвечать – в т.
ч. и в интересах следствия – но при этом третьим лицам – например, сотрудникам,
поставщикам или покупателям, чьи права и законные интересы оказались непосредственно
затронуты в результате блокирования банковского счёта клиента – банк вполне мог
бы и ответить на эти вопросы, особенно если эти 3-и лица предварительно получат
от клиента письменное согласие на предоставление данных по банковскому счёту.
Во всяком случае, я так понимаю, закон О противодействии легализации доходов не
исключает такой вариант, если эти 3-и лица не подозреваются ни в какой преступной
деятельности и особенно если у них ранее не было никаких взаимоотношений с этим
банком, чтобы их можно было тоже в чём-то подозревать. Опять же интересно: как
всё это рассматривается с точки зрения соответствия Конституции страны и
Европейской конвенции по правам человека?
Игорь Сотников, г. Мурманск.
И наконец, по поводу налогов. По Гражданскому кодексу
банк вообще не вправе контролировать направления расходования денежных средств
клиентом со счёта. А вот Налоговый кодекс всё-таки возлагает на банк некоторые
функции контроля – но в весьма ограниченном объёме – только в отношение
таможенного НДС: банк не должен проводить платёжные поручения на оплату
иностранному поставщику или подрядчику, без платёжных поручений на уплату
таможенного НДС, если эти операции облагаются указанным налогом. И всё. Никакие
другие налоги, помимо таможенного НДС, а также сборы и страховые взносы банк не
должен контролировать с точки зрения Налогового кодекса.
По совокупоности положений Гражданского и Налогового
кодекса можно сделать вывод, что банк не вправе каким-либо образом особо выделять
платёжки на уплату других видов налогов из общей массы исходящих платёжных
поручений, не вправе сравнивать эту сумму с общей суммой оборотов по счёту,
просто не вправе выполнять те самые арифметические действия, о которых
говорится в Методических рекомендациях Центробанка «О подходах управлению
кредитными организациями риском легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма» от 21 июля 2017 года – что касается
0,9% от дебетового оборота компании. Так что получается, что эти рекомендации
Центробанка противоречат гражданскому и налоговому законодатетьству.
И ещё интересно, какое вообще отношение имеет Закон о противодействии финансированию терроризма и легализации
доходов, полученных преступных путём, к правоотношениям, связанным с
налогообложением и с уплатой налогов? Если проанализировать этот Закон и рассматривать
его положения буквально, то получается, что в подавляющем большинстве случаев
не имеет никакого отношения. Предмет регулирования этого закона несколько иной:
там говорится всего лишь о 2 вещах – о терроризме и о доходах, полученных
преступным путём, - и всё, больше ни о чём не говорится. А ведь налоги не
относятся к доходам, а относятся к расходам, причём к обязательным расходам. А
уклонение от обязательных расходов, даже в крупных размерах, даже если оно
попадает под уголовную ответственность, не равносильно по своей сути получению доходов
преступным путём – и под этот закон не попадает. Если есть какие-то доходы, с
которых не уплачены налоги, то даже если масштабы уклонения от уплаты налогов
достаточно серьёзны и влекут за собой уголовную ответственность, это не делает данные
доходы незаконными и полученными якобы преступным путём, а всего лишь влечёт те
или иные виды ответственности за уклонение от уплаты налогов.
И наоборот, если есть доходы, полученные
преступным путём, то они вообще не являются доходами в том смысле, в котором
это определено в Налоговом кодексе: ведь это те денежные средства или то
имущество, на которое у преступника в действительности не возникло права
распоряжения. Соответственно доходы, полученные преступным путём, не облагаются
никакими налогами и подлежат возврату в пользу потерпевшей стороны в полном
объёме – без каких-либо удержаний.
Закон о противодействии финансированию
терроризма и легализации доходов, полученных преступных путём в части,
касающейся доходов, полученных преступным путём, по своей сути должен быть
направлен не на защиту абстрактных общегосударственных интересов и максимально
возможное пополнение бюджета, а на защиту интересов реально потерпевшей стороны
– даже в ущерб интересам бюджета.
Закон о противодействии финансированию
терроризма и легализации доходов, полученных преступных путём может касаться
налоговых правоотношений лишь в 2 случаях:
1) если то или иное лицо получает
возмещение того или иного якобы излишне уплаченного налога из бюджета,
предоставляя в налоговый орган заведомо ложную информацию и / или поддельные
или подложные документы, если эти действия образуют состав уголовного
преступления. В этом случае сумма возвращённого налога может быть отнесена к
доходам, полученным преступным путём;
2) если налоги уплачиваются за счёт
средств, полученных преступным путём. В этом случае государству рассчитывать не
на что – и наоборот – оно по идее обязано вернуть эту сумму налогов в пользу
потерпевшей стороны – это примерно тот случай, который был в 1 из эпизодов дела
ЮКОС’а.
И здесь подозрительными должны быть случаи
не со слишком маленькой, а наоборот, со слишком большой уплатой налогов, не
свойственной для имеющихся масштабов бизнеса.
Всё
остальное под этот закон не попадает – например, если организация или
предприниматель просто уклоняется от уплаты налогов, какие-то налоги платит,
какие-то не платит, предоставляет недостоверные декларации, но при этом не
претендует на возмещение налогов из бюджета.
Ну вообще способ уплаты налога у вас, прям скажем, странный. Мало того, что налог платится не каждую неделю, а 4 раза в год, так еще и 1% (минимальный налог) платится только по итогам года
Прежде чем писать такую ерунду, стоило бы вспомнить, что прежде всего он уничтожил предпринимателей Т.е. таких, как вы.
таких как троцкий и его компаньоны
Над.К, Вы писали:
Над.К, Вы писали:
Я написал про принцип работы государства, и читайте внимательно