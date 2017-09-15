«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»

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Первые тревожные звоночки о том, что счет малого бизнеса в банке может быть заблокирован без объяснения причин, прозвучали осенью прошлого года. Но с января 2017 года работать стало нереально тяжело - банки не хотят слушать объяснений клиентов о сути проводимых операций. Методические рекомендации Банка России по выявлению сомнительных операций доведены до абсурда, банку проще заблокировать клиенту счет – и тем самым лишить его бизнеса. С января по июнь 2017 приблизительно в черный список ЦБ попало около 300 тыс. компаний. С июня по сентябрь этот список увеличился до 500 тыс.

Куда «стучат» банки

Банки спешат «настучать» в Центробанк и Росфинмониторинг о том, что они закрыли счет «очередному подозрительному клиенту», даже не попросив у клиента документацию для объяснения той или иной операции! Или попросив, получив эти документы – но не передав эти документы руководству банка или контрольной службе! А в ЦБ и в другие органы они пишут – клиент на запрос не ответил, документов не предоставил, внесите его в «черный список».

Происходит одно и то же – человек входит в свой банк-клиент, чтобы совершить операции в том банке, где у него открыт расчетный счет – и видит сообщение, что его счет заблокирован. Кто-то не может просто войти в «банк-клиент», кому-то банк пишет – приходите в отделение, будем знакомиться!

Единственный банк, который пишет хоть что-то внятное клиенту – это Сбербанк. У него сразу вываливается полный перечень претензий к клиенту – и документов, которые нужно принести с собой при визите в банк. Правда, не факт, что это подействует и счет разблокируют.

Например, Альфа-банк просто пишет – ваш доступ к счету заблокирован, обратитесь в отделение банка, а при обращении настоятельно рекомендует закрыть счет, пугая клиента, что если он не закроет счет сейчас по заявлению, то потом банк сделает это самостоятельно с удержанием комиссии от 10 до 25 процентов.

Что говорят директору в банке

Часто директор предприятия в панике едет в банк, где ему в устной беседе говорят – мы никогда не разблокируем этот счет, берите свои средства - и идите открывать счет в другой банк.

Человеку на руки не дают ни список претензий, ни список документов, которые нужно предоставить в банк, чтобы подтвердить операции, и в принципе не объясняют ситуацию.

Что остается делать? Люди пытаются менять банк, сами того не понимая, что банк, заблокировавший счет, уже «стукнул куда надо», и данное предприятие числится в известной базе в числе неблагонадежных. И, помимо этого, компании, которые до этого работали с данной организацией, тоже попадают под пристальный контроль и рискуют быть заблокированными их банком.

В глазах банка ты неблагонадежен – и все!

При этом банк имеет полное право клиенту не сообщать о том, какие операции вызвали подозрение. В глазах банка ты неблагонадежен – и все!

Получается, что банк просто не хочет разбираться в ситуации клиента, но уже успел поставить на него черную метку. Бывало и так, что в другом банке клиенту счет открывали. Но через четыре дня снова блокировали.

При этом человек не выводил из банка средства, не использовал банк, как площадку для транзита. А вел нормальную коммерческую деятельность. При открытии счета человека попросили привезти учредительные документы, образцы подписей и печатей – сотрудники банка все документы просмотрели, изучили и на зуб попробовали. И через три дня – бах, блокировка! Этот случай произошел с переводом денежных средств со счета в Альфа-банке на счет в Модуль-банк. Модуль написал – мы заметили несколько подозрительных операций и хотим задать вам вопросы. Вопросы касались описания деятельности компании, того, где она ищет клиентов, как их ведет, затребовал отчетность, все договора и документы. Кроме того, запросили и выписки из других банков – куда клиент совершал платежи.

Два дня мы эти документы собирали! Отвезли. И через 2 часа приходит ответ – нет, все равно счет мы не разблокируем. Спрашиваем – почему и как за такое короткое время банк успел изучить все документы, которые мы собирали два дня?

Хорошо, не вопрос. Два дня мы эти документы собирали! Отвезли. И через 2 часа приходит ответ – нет, все равно счет мы не разблокируем. Спрашиваем – почему, и как за такое короткое время банк успел изучить все документы, которые мы собирали два дня? Ответ – по пункту 4 федерального закона 115 «О противодействии легализации доходов» банк не имеет права отвечать клиенту на подобные вопросы и объяснять логику своих действий.

При этом больше всего наших клиентов работают через банк ВТБ24. Но и с этим банком мы сталкивались с тремя вариантами развития ситуации. Первый – счет заблокировали, нужные документы мы собрали и предоставили, счет разблокировали, клиент до сих пор с этим банком работает.

Вторая история – документы поданы, ответ – счет не разблокируем. И третья ситуация – документы поданы, в ответ – тишина целую неделю. Но в этом случае попался упрямый директор, у которого были время и силы добраться до руководителя филиала.

Знаете, где он случайно нашел те документы, которые у него требовал банк? У того же самого операциониста, которому он их и передал – они лежали позади ее стола, ровно на том месте, куда она их положила неделю назад. Ясно, что эти документы даже никто не посмотрел!

На что клиентский менеджер ответила – ой, а я не знала, как их отсканировать и куда отправить. И так до абсурда доходит во многих банках. Можно три раза подать необходимые документы, их не откроют, но уже сообщат регулятору – клиент не предоставляет необходимую информацию, так поступает Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Проблемы, в основном, у небольшого бизнеса

При этом в такие ситуации чаще попадает небольшой бизнес, со средним оборотом не более 200-400 млн рублей в год.

Чаще всего в эту ситуацию «влетают» торговые компании, причем оптовые, без наличности и инкассации, даже ничего наличкой не снимающие со счетов – только на зарплату сотрудникам, и то переводом на карту. Еще такие же претензии были к компаниям, занимающимся строительством или услугами, а так же к бизнесу организации праздников, туристическим агентствам.

Очень хочется отметить вот еще какой момент. Методические рекомендации Центробанка «О подходах управлению кредитными организациями риском легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 21 июля 2017 года противоречат Гражданскому и Налоговому кодексу.

Помимо того, что НК дает право платить налоги ежеквартально, сам метод начисления и расчета налогов совершенно не совпадает с простой формулой ЦБ - процент от оборота. Письмо же требует ежемесячно платить 0,9% от дебетового оборота компании.

Знаете, совет менеджера банка мне, как бухгалтеру, когда я спросила, а как же я могу заплатить НДС в августе 0,9% от оборота, если сам налог я рассчитывала за предыдущие три месяца (квартал), и к обороту в этом месяце он не имеет никакого отношения? «Платите авансом». А если доходов и поступлений на счет у клиента не будет?

Мы опять забыли о том, что письма ведомств носят лишь рекомендательный характер и никак не могут менять правил начисления и уплаты налогов, прописанных в Налоговом Кодексе. И что это за идеи – если вы не платите за аренду – то вы в зоне риска? А если человек работает из дома?

Есть еще один момент. С банков требуют проверять IP–адреса тех компьютеров, с которых приходят платежки по уплате налогов. Вот у меня бухгалтера сидят в одном офисе. И отправляют платежи разных клиентов в различные банки. И если один клиент, за которого мы платим налоги через банки, подозрителен – то нам заблокируют наш IP-адрес. И мы не сможем отправлять платежи других клиентов. Это же полный беспредел!

Получается, что банки делают все, чтобы малый бизнес ушел в небытие. И так налоговая реформа сделала малый бизнес в России крайне опасным занятием, теперь еще и блокирует платежи, а платежи — это как кислород для фирмы, если его заблокировать фирма умрет. А ведь любая организация платит за банковское обслуживание, и ставит себе очень дорогие системы проверки контрагентов – а все равно «попадается» на операциях, в которых банку банально не хочется разбираться!

Лично в моей практике две фирмы прекратили свое существование – у них заблокировали счет, и пока эти компании разбирались, они не смогли заплатить зарплату и аренду, деятельность прекратилась.

Для урегулирования этой ситуации ЦБ должен, как минимум, открыто публиковать списки рисковых компаний, для того чтобы другие компании могли избежать блокировок счетов, попав в цепочку

Для урегулирования этой ситуации ЦБ должен, как минимум, открыто публиковать списки рисковых компаний, для того чтобы другие компании могли избежать блокировок счетов, попав в цепочку только из-за того, что у них нет целого штата службы безопасности и возможностей досконально проверить контрагента.

Ведь во всех проверочных системах («Спарк», «Дельта-Безопасность», «Контур»), которые стоят, кстати, далеко не дешево по меркам малого бизнеса, не видно, что данная компания чем-то не угодила ЦБ, она вполне себе ведет деятельность, сдает отчетность и платит налоги.

Банки, в свою очередь, должны создавать специальные аналитические подразделения, которые будут детально изучать все документы и вести прямой диалог с клиентом, и работать в этих подразделениях должны люди со специальным юридическим, экономическим и бухгалтерским образованием, чтобы действительно здраво оценить ситуацию. А не те девочки-операционистки, которые не могут отличить трудовой договор от договора ГПХ и прочее. Только так можно помочь малому бизнесу быть более грамотным и осторожным в вопросе выбора своих контрагентов.

С января по июнь 2017 приблизительно в черный список ЦБ попало около 300 тыс. компаний. С июня по сентябрь этот список увеличился до 500 тыс.

Если такая ситуация с блокировками продолжиться еще хотя бы полгода, то в нашей стране развивать уже будет нечего, весь малый бизнес пойдет ко дну, а за ним не далеко и до среднего.

Вот так наши банки «помогают» развивать в России предпринимательство.