Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей

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В Совфеде предлагают ввести ответственность за незаконное изъятие детей у родителей, поправки уже готовит Временная комиссия СФ по совершенствованию Семейного кодекса с участием представителей общественных родительских организаций, заявила журналистам во вторник глава комиссии, зампред комитета по законодательству Елена Мизулина.

"Я считаю, что сотрудники полиции, органов опеки, иных органов власти должны нести ответственность за незаконное вторжение в семьи, незаконное изъятие детей, за превышение своих должностных полномочий. Ведь такое происходит не только с семьями мигрантов, это происходит и с семьями наших российских граждан", — цитирует РИА Новости слова Мизулиной.

По ее словам, такая ситуация волнует и пугает очень многих родителей. "Нужно положить конец этому безобразию. Мы будем добиваться внесения изменений в законодательство. Над соответствующим законопроектом уже работает Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса с участием представителей общественных родительских организаций", — добавила она.