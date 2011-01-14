Клерк.Ру
 

Депутаты обсудили поправки в закон об ОСАГО

11.01.17 11:31
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Несмотря на введение с 1 января 2017 года электронного полиса ОСАГО, в ряде регионов сохраняется проблема с их доступностью, одновременно страховые компании терпят убытки из-за деятельности отдельных недобросовестных «автоюристов». Об этом заявил глава думского комитета Анатолий Аксаков в ходе «круглого стола», прошедшего накануне.

Он напомнил, что в целях оздоровления ситуации 14 декабря 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить приоритет восстановительного ремонта поврежденного в ДТП транспортного средства над денежным возмещением. В настоящее время, по его словам, законопроект предстоит доработать, «чтобы не только защитить граждан, попавших в ДТП, но и сделать так, чтобы они выиграли».

Анатолий Аксаков указал на ряд ключевых моментов, которые необходимо отразить в законопроекте, в том числе проработать вопрос предоставления автовладельцам широкого выбора станций технического обслуживания и гарантий качественного ремонта, не учитывать при ремонте износ подлежащих замене деталей, установить ответственность страховщиков при оказании услуги ненадлежащим образом. В законопроекте также должны быть исчерпывающим образом обозначены случаи, когда гражданин имеет право получить денежное возмещение. Кроме того, Анатолий Аксаков считает, что необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности создания реестра автосервисов, который мог бы вести РСА.

Заместитель Председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Центральный Банк поддерживает концепцию законопроекта, поскольку он «направлен на то, чтобы прогарантировать доступность полиса». По его словам, закон «эволюционный», поскольку предполагает натуральное возмещение по ОСАГО только в тех регионах, где страховщики создадут должную инфраструктуру, в остальных случаях предусмотрено денежное возмещение. Владимир Чистюхин уверен, что страховщики будут «кровно заинтересованы, чтобы ремонт был качественным и в срок», потому что ЦБ планирует вводить индивидуальный запрет на натуральное возмещение ущерба в отношении страховых компаний, имеющих большое количество жалоб от клиентов.

По словам Анатолия Аксакова, Комитет будет принимать поправки еще в течение недели. Он призвал депутатов Государственной Думы «очень конкретно и конструктивно поработать над законопроектом перед вторым чтением».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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