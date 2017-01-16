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С 1 января управляющие компании будут штрафовать за неверно начисленную квартплату

16.01.17 17:37
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С 1 января 2017 введена повышенная финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
 

"С 1 января 2017 года - введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было", - передает ТАСС слова Козака на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
 

По его словам, многие компании злоупотребляли этим и начисляли избыточные платежи в расчете, что кто-то не будет их оспаривать. "Они пользовались по существу этими деньгами длительное время. В настоящее время устанавливается повышенная ответственность за неправильно начисленные суммы", - сказал вице-премьер.
 

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