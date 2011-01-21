Гражданам, незаконно привлеченным к уголовной ответственности, начислят пенсионные баллы

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Федеральным законом от 19.12.2016 № 437-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 12 и 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» в перечень нестраховых периодов, засчитываемых в страховой стаж, добавлен период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ.

Об этом напомнили в отделении ПФР по Воронежской области.

За указанный нестраховой период рассчитывается индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 1,8 за полный календарный год.

Период, в течение которого лицо необоснованно привлекалось к уголовной ответственности и впоследствии реабилитировано, подтверждается документами учреждения, исполняющего наказание, о периоде отбывания наказания в местах лишения свободы при наличии документа о реабилитации, выданного в установленном порядке.