Клерк.Ру
 

Гражданам, незаконно привлеченным к уголовной ответственности, начислят пенсионные баллы

20.01.17 13:31
Просмотров: 

Федеральным законом от 19.12.2016 № 437-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 12 и 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» в перечень нестраховых периодов, засчитываемых в страховой стаж, добавлен период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ.

Об этом напомнили в отделении ПФР по Воронежской области.

За указанный нестраховой период рассчитывается индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 1,8 за полный календарный год.

Период, в течение которого лицо необоснованно привлекалось к уголовной ответственности и впоследствии реабилитировано, подтверждается документами учреждения, исполняющего наказание, о периоде отбывания наказания в местах лишения свободы при наличии документа о реабилитации, выданного в установленном порядке.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Новости директору
 
С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек
 
Новости директору
 
При выходе на пенсию в 2017 году необходимо иметь 8 лет стажа и 11,4 баллов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
11
Мнения105
Клерк
Вера_ прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
15:32
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
15:32
Клерк
elenamirus прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Среднесписочная численность. Расчет и отчет»
15:18
Аноним прокомментировал материал «Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков»
15:04
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:59
Аноним прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
14:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:55
Клерк
pivikov47 прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
14:53
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:48
Клерк
Cvetlana-kr2012 прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:40
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:37
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:36
Аноним прокомментировал материал «Про то, как плохо жить в России»
14:32
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:28
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года потребители должны самостоятельно отстаивать свои права»
14:20
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:19
Аноним прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
14:18
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:15
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ»
14:13
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:57
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:48
Клерк
kordorru прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:32
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:30
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:24
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы»
13:19
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:02
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
12:53
Аноним прокомментировал материал «Резервирование товара в 1С»
12:53
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
12:50
Клерк
Iren прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
12:48
еще
 