Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта

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Росалкогольрегулирование предложило Минфину способ избавить россиян от отравлений метанолом. В РАР считают, что в весь производимый в стране метиловый спирт следует добавлять денатурат, который будет вызывать, например, рвотный рефлекс у человека при случайном попадании ядовитого спирта в организм. Правительство наделено правом на денатурацию спиртов, но еще никогда не использовало такую возможность, отмечают юристы.

В РАР отметили, что должно быть принято коллегиальное решение ведомств о денатурации — на первом этапе важно согласие Минфина и Минпромторга. Последний должен провести исследование и выяснить — возможно ли денатурировать метиловый спирт предложенным РАР способом без негативных последствий для химической промышленности, передают «Известия».

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает, что в качестве денатурата может использоваться, например, апоморфин.

— Правда, как он сочетается со спиртом, никто не изучал. Дешевле было бы просто добавлять ароматизатор или краситель, по которому метиловый спирт будет отличаться от этилового. Так люди, понимающие опасность метанола, его не выпьют, — пояснил Олег Зыков.

В Российском союзе химиков пояснили, что метанол — это монопродукт, который при добавлении чего-либо перестает соответствовать ГОСТам, совпадающим по требованиям с мировыми.

— Если вы технологически измените продукт, то вы лишитесь мирового рынка сбыта, — рассказали в организации.