"Боярышник" будут выпускать в таре 25 мл

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Минздрав подготовил проект приказа, которым предлагается запретить выпускать настойку боярышника и валерианы в таре объемом более 25 мл. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и предлагается к общественному обсуждению.



В нем утверждается список лекарственных препаратов, для которых будут установлены требования к объему тары, упаковки и комплектности. Перечень сформирован согласно решению межведомственной комиссии, пишет РБК.



Всего в документе устанавливается три возможных максимальных объема для спиртовых настоек: 25, 50 и 100 мл. Для настоек на плодах боярышника, шиповника, клюквы, валерианы, пустырника и других устанавливается объем 25 мл. Продажу экстрактов календулы, ромашки, эвкалипта и эхинацеи предлагают ограничить объемом 50 мл.



Настойки c содержанием корневищ куркумы, корней дягиля, плодов апельсина Кюрасао, а также эликсиры шиповника, мелиссы, аниса, мяты и хмеля подлежат ограничению в объеме до 100 мл