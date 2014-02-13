Клерк.Ру
 

"Боярышник" будут выпускать в таре 25 мл

08.02.17 16:59
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Минздрав подготовил проект приказа, которым предлагается запретить выпускать настойку боярышника и валерианы в таре объемом более 25 мл. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и предлагается к общественному обсуждению.

В нем утверждается список лекарственных препаратов, для которых будут установлены требования к объему тары, упаковки и комплектности. Перечень сформирован согласно решению межведомственной комиссии, пишет РБК.

Всего в документе устанавливается три возможных максимальных объема для спиртовых настоек: 25, 50 и 100 мл. Для настоек на плодах боярышника, шиповника, клюквы, валерианы, пустырника и других устанавливается объем 25 мл. Продажу экстрактов календулы, ромашки, эвкалипта и эхинацеи предлагают ограничить объемом 50 мл.

Настойки c содержанием корневищ куркумы, корней дягиля, плодов апельсина Кюрасао, а также эликсиры шиповника, мелиссы, аниса, мяты и хмеля подлежат ограничению в объеме до 100 мл

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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6 мнений
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Аноним
, Новосибирск
Непонятен смысл таких запретов - все эти настойки, в пересчете на поллитра вообще ни разу не дешевле водки выходят. Если их и покупают алкаши, то лишь потому, что на поллитровку денег не хватает. И если боярышник и прочие сделают только по 25 мл, то алкаши их перестанут покупать, что ли?
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Аноним
, Санкт-Петербург
Непонятен смысл таких запретов

 Чтобы был понятен, надо прочитать статью в газете "Известия" от 01.09.2016

— Люди
привыкли лечиться спиртовыми настойками, принимать их внутрь, растирать тело.
Тем не менее, эти устаревшие методы должны уходить в прошлое. Нужно переключать
население на доказательные и более эффективные препараты, — сказал
«Известиям» председатель комиссии по вопросам обращения лекарственных
препаратов и медицинских изделий Общественного
совета при Минздраве РФ Давид Мелик-Гусейнов.
Он
рассказал, что нормативные инициативы, предполагающие уменьшение объема тары
спиртосодержащих лекарств, направлены на то, чтобы максимально усложнить этот
рынок, сделать его непривлекательным как для потребителей, так и для
производителей.
— Очень часто наших граждан задерживают, когда они прибывают в
страны Евросоюза или в Америку. Если на таможне зафиксируют пересечение
границы, например, с упаковкой корвалола, то в лучшем случае последуют штрафные
санкции, а в худшем — уголовная ответственность. Такая продукция за
границей запрещена, а у нас она продолжает свободно продаваться, — говорит
Давид Мелик-Гусейнов.
— Минздрав РФ разрабатывает приказ, устанавливающий
требования к объему тары для спиртосодержащих препаратов. Эта мера предусмотрена
«дорожной картой» по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на
алкогольном рынке. Предполагается, что уменьшение размера бутылочек поможет
переключить любителей выпить целебных настоек и ветеринарных препаратов на
продукцию ликеро-водочных заводов.
— Планируемый срок вступления в силу приказа
— декабрь 2016 года.
В Минздраве сообщили «Известиям», что вопросу
использования населением лекарств в качестве алкоголя был посвящен ряд
исследований.
Например, в ходе опроса, проведенного в одном из городов
Московской области, выяснилось, что у 12% респондентов есть знакомые, которые
употребляют суррогаты алкоголя, а 13% опрошенных употребляют их сами.
Список лекарств, которые разольют в мини-тару, пока
окончательно не сформирован.
Известно, что критериями ограничения объема тары
послужат продолжительность лечения препаратом, возможность его использования не
по назначению и объемная доля спирта в процентах.
В зависимости от этих
показателей для лекарств установят различные формы выпуска (25 мл, 50 мл, 75 мл
и 100 мл).
Сейчас объем спиртосодержащих препаратов ограничен
постановлением «О производстве и обороте спиртосодержащих лекарственных средств
и парфюмерно-­косметической продукции (средств)» и составляет 100 мл, а для
бальзамов и эликсиров — 250 мл.

 Димка, приветик!
Для тебя еще хуже новость от Гильдии аптекарей и Директора профильного Департамента Минздрава.  Они не подчиняются В.Путину — выполняют приказы и постановления Минздрава.

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Аноним
, Санкт-Петербург
отравились средством для чистки ванн "Боярышник"?

 Вы  кому задали вопрос? А по 25 мл будут выпускать потому, что лекарства принимаются по каплям, вопрос к Гильдии аптекарей переадресуйте.  

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