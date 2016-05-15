В Калининградской области увеличили минимальную зарплату

Минимальный заработная плата в Калининградской области повышается с 1 июля на 10%, до 10,5 тысячи рублей, трехстороннее соглашение подписано в субботу, сообщается на сайте областного правительства.

В мероприятии приняли участие глава региона Антон Алиханов, от стороны территориальных организаций профсоюзов - Виктор Захарчиц, от стороны работодателей – Андрей Романов.



Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы на 10%. Повышение произойдет в два этапа: с 1 июля 2017 года - до 10 500 рублей в месяц, с 1 января 2018 года - до 11 000 рублей в месяц.

Обратите внимание, что если работодатель в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к региональному соглашению не представит мотивированный отказ присоединиться, то соглашение будет автоматически распространенным и на него. Такие условия изложены в статье 133.1 Трудового кодекса.

Предыдущее повышение минимальной заработной платы в регионе произошло в 2015 году - до уровня 10 000 рублей.