Все формы квартальной и годовой отчетности за 2016 год
В обзоре указаны только формы квартальной и годовой отчетности за 2016 год. Ежемесячная отчетность: СЗВ-М НДПИ, налог на игорный бизнес и т.п. в таблице не указана.
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Бланк декларации, расчета, сведений
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Утвержден
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Срок сдачи
|Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному соц. страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|Утверждена приказом ФСС РФ от 26.02.15 № 59 (в ред.от 04.07.2016)
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20 января (в бумажном виде)
25 января (в форме электронного документа)
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НДС и акцизы
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Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2016 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
|Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
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Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
|Утверждена приказом Минфина РФ № 69н от 07.07.10
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Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.14
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ЕНВД
|Налоговая декларация по ЕНВД
|Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 22.12.2015)
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Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Утверждена приказом Минфина РФ № 62н от 10.02.07
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Водный налог
|Налоговая декларация по водному налогу
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Утверждена приказом ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@
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Сведения о среднесписочной численности работников
|Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
|Утвержден Приказом ФНС РФ от 19.03.2007 № ММ-3-25/174@
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Транспортный налог
|Налоговая декларация по транспортному налогу
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Приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014)
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Земельный налог
|Налоговая декларация по земельному налогу
|Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/696@ от 28.10.11 (в ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@)
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Страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования
|Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам (РСВ-1 ПФР)
|Утвержден Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ № 194п от 04.06.15
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15 февраля (в бумажном виде)
20 февраля (в форме электронного документа)
|Расчет по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, применяемого при осуществлении контроля за уплатой взносов для работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное социальное обеспечение (форма РВ-3 ПФР)
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Утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от 20.07.2015 N 269п
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15 февраля (в бумажном виде)
20 февраля (в форме электронного документа)
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Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств (форма РСВ-2 ПФР)
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Утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от 17.09.2015 N 347п
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Налог на прибыль
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
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Утверждена приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
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Утвержден приказом ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
|Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
|Утверждена приказом МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
|Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
|Утверждена приказом МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
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Налог на имущество
|Налоговая декларация по налогу на имущество организаций
|Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/895 от 24.11.11 (в ред. Приказа ФНС России от 05.11.2013 N ММВ-7-11/478@)
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Бухгалтерская отчетность
|Бухгалтерская отчетность
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Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред. Приказа Минфина № 57н от 06.04.2015)
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Утверждена Приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред. Приказа Минфина № 57н от 06.04.2015)
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Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
|Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|Утверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@
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31 марта (организации)
2 мая (ИП)
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ЕСХН
|Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
|Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14
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НДФЛ
|Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ)
|Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
|Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)
|Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
|Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
|Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
|Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
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Утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
(ред. от 10.10.2016)
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Плата за загрязнение окружающей среды и экологический сбор
|Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
|Форма пока не установлена
|Расчет суммы экологического сбора
|Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488
Точно! Спасибо.vishnyatula, читайте преамбулу, там же есть пояснения
Это не отчетность и вообще традиционно у нас в списках 1 квартала идет на форуме
Захарыч, Вы писали:
2 строчка в разделе НДФЛ - смотрите