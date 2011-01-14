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Все формы квартальной и годовой отчетности за 2016 год

28.12.16 20:46
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В обзоре указаны только формы квартальной и годовой отчетности за 2016 год. Ежемесячная отчетность: СЗВ-М  НДПИ, налог на игорный бизнес и т.п. в таблице не указана.

 

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи
Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному соц. страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Утверждена приказом ФСС РФ от 26.02.15 № 59 (в ред.от 04.07.2016)

20 января (в бумажном виде)

25 января (в форме электронного документа)

НДС и акцизы

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме  за IV квартал 2016 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС,  налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
 		 Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 января
Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
 		 Утверждена приказом Минфина РФ № 69н от 07.07.10

20 января
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
 		 Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.14

25 января

ЕНВД
Налоговая декларация по ЕНВД Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 22.12.2015)

  20 января

 

Единая (упрощенная) налоговая декларация
Единая (упрощенная) налоговая декларация  Утверждена приказом Минфина РФ № 62н от 10.02.07

20 января

Водный налог
Налоговая декларация по водному налогу Утверждена приказом ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@
 

20 января

Сведения о среднесписочной численности работников
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год Утвержден Приказом  ФНС РФ от 19.03.2007 № ММ-3-25/174@ 

20 января

Транспортный налог
Налоговая декларация по транспортному налогу Приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ (ред. от 25.04.2014)
 

1 февраля

 Земельный налог
Налоговая декларация по земельному налогу  Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/696@ от 28.10.11 (в ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@)

1 февраля

Страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам (РСВ-1 ПФР) Утвержден Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ  № 194п от 04.06.15

15 февраля (в бумажном виде)

20 февраля (в форме электронного документа)
Расчет по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, применяемого при осуществлении контроля за уплатой взносов для работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное социальное обеспечение (форма РВ-3 ПФР) Утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от 20.07.2015 N 269п
 

15 февраля (в бумажном виде)

20 февраля (в форме электронного документа)
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств (форма РСВ-2 ПФР)
 		 Утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от 17.09.2015 N 347п
 

28 февраля

Налог на прибыль
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций Утверждена приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@
 

28 марта
Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Утвержден приказом ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
 

28 марта
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Утверждена приказом МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

28 марта
Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Утверждена приказом МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

28 марта

  Налог на имущество
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/895 от 24.11.11 (в ред. Приказа ФНС России от 05.11.2013 N ММВ-7-11/478@)

30 марта

Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред. Приказа Минфина № 57н от 06.04.2015)

31 марта

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность
 

 Утверждена Приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред. Приказа Минфина № 57н от 06.04.2015)

31 марта

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Утверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@

31 марта (организации)

2 мая (ИП)

ЕСХН
Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу  Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14

31 марта

НДФЛ
Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ) Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15

1 марта
Расчет  сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15

3 апреля
Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) Утверждена приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15

3 апреля
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) Утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
(ред. от 10.10.2016)
 

2 мая

Плата за загрязнение окружающей среды и экологический сбор
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду Форма пока не установлена

10 марта
Расчет суммы экологического сбора Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488

14 апреля

 

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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