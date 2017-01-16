Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях
Клерк.Ру изучил вакансии бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях и подготовил топ наиболее высокооплачиваемых. Кстати, оказалось, что этим специалистам предлагают не столь высокую зарплату, как бухгалтерам и экономистам по МСФО: во втором полугодии 2016 г. на сайте hh.ru средняя зарплата в вакансиях в сфере «бухгалтерия» в государственных и некоммерческих организациях составила 40 000 рублей по всей России, 45 000 рублей — в Москве.
Главный бухгалтер
от 110 000 руб.
Москва, Новокузнецкая
Некоммерческая организация «Роскачество» приглашает на работу специалиста, в обязанности которого будет входить ведение бухгалтерского и налогового учетов в полном объеме, подготовка и сдача отчетности, отладка бюджетного процесса, разработка регламентов, положений и контроль их соблюдения. Обязательным требованием является наличие высшего образования и опыт работы заместителем или главным бухгалтером (желательно в государственных учреждениях), кандидат также должен быть продвинутым пользователь ПК, владеть 1С, основными офисными программами, системами электронного документооборота.
Эксперт-сметчик
от 100 000 до 120 000 руб.
Москва
Акционерное общество «Мосинжпроект», занимающийся изысканиями и проектированием инженерных сооружений и коммуникаций, приглашает на работу
Главный бухгалтер ГБУ
от 90 000 руб.
Москва, Бульвар Рокоссовского
Государственному бюджетному учреждению нужен главный бухгалтер с опытом работы в ЖКХ и в аналогичной должности не менее
Экономист
от 65 000 руб.
Москва,
Китай-город
Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы ищет экономиста. Требуется сотрудник, в обязанности которого будет входить бюджетирование, формирование управленческой отчетности (PnL,
Экономист
от 60 000 до 80 000 руб.
Москва
Акционерное общество «Мосинжпроект», занимающийся изысканиями и проектированием инженерных сооружений и коммуникаций, приглашает на работу экономиста. В обязанности входит составление финансового плана, прогнозов, предложений руководителям, составление отчетов о фактическом исполнении бюджета, анализ факторов расхождения результатов хозяйственной деятельности. Среди требований к кандидатам отмечен желательный опыт работы в строительных фирмах.
Бухгалтер по расчету заработной платы
от 50 000 руб.
Москва, Бульвар Рокоссовского
В ГБУ «Жилищник» района Богородское требуется бухгалтер, в обязанности которого будут входить: ежемесячный расчет и начисление заработной платы в организации численностью 600 человек, формирование отчетности, работа с
Бухгалтер по расчету заработной платы
от 60 000 руб.
Москва, Пролетарская, Крестьянская застава
В Государственном институте лекарственных средств и надлежащих практик открыта вакансия бухгалтера по заработной плате, который будет осуществлять расчет и начисление заработной платы, анализ и контроль табелей учета рабочего времени, подготовку и сдача отчетностей, прохождение проверок. Необходимо профильное образования и опыт работы в бюджетной организации.
Ведущий бухгалтер
от 45 000 руб.
Москва,
Юго-Западная
НИИ детской гематологии приглашает на работу ведущего бухгалтера, в чьи обязанности будет входить ведение участка «основные средства», работа с ТУ Росимуществом, участие в проведении инвентаризаций, списание имущества. Обязательные требования — знание бюджетного учета, умение работать в программе 1С и на портале Росимущества.
Бухгалтер
от 40 000 руб.
Санкт-Петербург, Лесная
Бухгалтер по учету нефинансовых активов
от 37 000 руб.
Москва
Управление финансового учета Министерства обороты ищет бухгалтера, который будет вести учет материальных запасов, основных средств, формировать установленную бюджетную отчетность по нефинансовым активам. Требования: опыт работы от