Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях

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Клерк.Ру изучил вакансии бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях и подготовил топ наиболее высокооплачиваемых. Кстати, оказалось, что этим специалистам предлагают не столь высокую зарплату, как бухгалтерам и экономистам по МСФО: во втором полугодии 2016 г. на сайте hh.ru средняя зарплата в вакансиях в сфере «бухгалтерия» в государственных и некоммерческих организациях составила 40 000 рублей по всей России, 45 000 рублей — в Москве.

Главный бухгалтер

от 110 000 руб.

Москва, Новокузнецкая

Некоммерческая организация «Роскачество» приглашает на работу специалиста, в обязанности которого будет входить ведение бухгалтерского и налогового учетов в полном объеме, подготовка и сдача отчетности, отладка бюджетного процесса, разработка регламентов, положений и контроль их соблюдения. Обязательным требованием является наличие высшего образования и опыт работы заместителем или главным бухгалтером (желательно в государственных учреждениях), кандидат также должен быть продвинутым пользователь ПК, владеть 1С, основными офисными программами, системами электронного документооборота.

Акционерное общество «Мосинжпроект», занимающийся изысканиями и проектированием инженерных сооружений и коммуникаций, приглашает на работу эксперта-сметчика . В обязанности входит экспертная проверка сметной документации с помощью программного комплекса «Smeta.ru», ведение накопительной ведомости по сметной документации объекта, анализ отклонений в разрезе глав сводного сметного расчета стоимости строительства. Требования к кандидату: опыт работы со сводным сметным расчетом стоимости строительства в структуре заказчика, знание структуры ССР, опыт работы с проверкой сметной документацией не менее 3 трех лет, желательно понимание технологии строительства тоннелей и метрополитенов.

Главный бухгалтер ГБУ

от 90 000 руб.

Москва, Бульвар Рокоссовского

Государственному бюджетному учреждению нужен главный бухгалтер с опытом работы в ЖКХ и в аналогичной должности не менее 3-х лет. К основным обязанностям относится управление работой отдела по следующим направлениям: расчеты с поставщиками и покупателями, формирование книги покупок, продаж, постановка на баланс и списание ТМЦ, ОС, работа с выписками из казначейства, участие в инвентаризациях.

Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы ищет экономиста. Требуется сотрудник, в обязанности которого будет входить бюджетирование, формирование управленческой отчетности (PnL, Cash-Flow ), контроль правильности отражения информации в 1С, анализ план-фактных отклонений и затрат, калькуляция себестоимости. Кандидат, претендующий на эту должность, должен обладать высшим образованием, отличным знанием бухгалтерского учета, опытом работы по специальности — не менее 3-х лет.

Экономист

от 60 000 до 80 000 руб.

Москва

Акционерное общество «Мосинжпроект», занимающийся изысканиями и проектированием инженерных сооружений и коммуникаций, приглашает на работу экономиста. В обязанности входит составление финансового плана, прогнозов, предложений руководителям, составление отчетов о фактическом исполнении бюджета, анализ факторов расхождения результатов хозяйственной деятельности. Среди требований к кандидатам отмечен желательный опыт работы в строительных фирмах.

Бухгалтер по расчету заработной платы

от 50 000 руб.

Москва, Бульвар Рокоссовского

В ГБУ «Жилищник» района Богородское требуется бухгалтер, в обязанности которого будут входить: ежемесячный расчет и начисление заработной платы в организации численностью 600 человек, формирование отчетности, работа с Банк-клиентом : подготовка и отправка файлов по перечислению заработной платы, разъяснения сотрудникам вопросов, касающихся заработной платы. Обязательными требованиями к кандидатам является опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет, владение 1С 8.3 ЗУП.

Бухгалтер по расчету заработной платы

от 60 000 руб.

Москва, Пролетарская, Крестьянская застава

В Государственном институте лекарственных средств и надлежащих практик открыта вакансия бухгалтера по заработной плате, который будет осуществлять расчет и начисление заработной платы, анализ и контроль табелей учета рабочего времени, подготовку и сдача отчетностей, прохождение проверок. Необходимо профильное образования и опыт работы в бюджетной организации.

Ведущий бухгалтер

от 45 000 руб.

Москва, Юго-Западная

НИИ детской гематологии приглашает на работу ведущего бухгалтера, в чьи обязанности будет входить ведение участка «основные средства», работа с ТУ Росимуществом, участие в проведении инвентаризаций, списание имущества. Обязательные требования — знание бюджетного учета, умение работать в программе 1С и на портале Росимущества.

Бухгалтер

от 40 000 руб.

Санкт-Петербург , Лесная

Научно-производственному предприятию по разработке, производству и испытанию слаботочных реле, нужен бухгалтер 1 категории на период отсутствия основного сотрудника. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы бухгалтером не менее 6 лет. В обязанности входят: расчеты с подотчетными лицами, учет кассовых операций и движения склада готовой продукции, сверка расчетов с контрагентам и обработка первичных документов.

Бухгалтер по учету нефинансовых активов

от 37 000 руб.

Москва