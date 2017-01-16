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Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях

16.01.17 16:43
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Клерк.Ру изучил вакансии бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях и подготовил топ наиболее высокооплачиваемых. Кстати, оказалось, что этим специалистам предлагают не столь высокую зарплату, как бухгалтерам и экономистам по МСФО: во втором полугодии 2016 г. на сайте hh.ru средняя зарплата в вакансиях в сфере «бухгалтерия» в государственных и некоммерческих организациях составила 40 000 рублей по всей России, 45 000 рублей — в Москве.

Главный бухгалтер
от 110 000 руб.
Москва, Новокузнецкая

Некоммерческая организация «Роскачество» приглашает на работу специалиста, в обязанности которого будет входить ведение бухгалтерского и налогового учетов в полном объеме, подготовка и сдача отчетности, отладка бюджетного процесса, разработка регламентов, положений и контроль их соблюдения. Обязательным требованием является наличие высшего образования и опыт работы заместителем или главным бухгалтером (желательно в государственных учреждениях), кандидат также должен быть продвинутым пользователь ПК, владеть 1С, основными офисными программами, системами электронного документооборота.

Эксперт-сметчик
от 100 000 до 120 000 руб.
Москва

Акционерное общество «Мосинжпроект», занимающийся изысканиями и проектированием инженерных сооружений и коммуникаций, приглашает на работу эксперта-сметчика. В обязанности входит экспертная проверка сметной документации с помощью программного комплекса «Smeta.ru», ведение накопительной ведомости по сметной документации объекта, анализ отклонений в разрезе глав сводного сметного расчета стоимости строительства. Требования к кандидату: опыт работы со сводным сметным расчетом стоимости строительства в структуре заказчика, знание структуры ССР, опыт работы с проверкой сметной документацией не менее 3 трех лет, желательно понимание технологии строительства тоннелей и метрополитенов.

Главный бухгалтер ГБУ
от 90 000 руб.
Москва, Бульвар Рокоссовского

Государственному бюджетному учреждению нужен главный бухгалтер с опытом работы в ЖКХ и в аналогичной должности не менее 3-х лет. К основным обязанностям относится управление работой отдела по следующим направлениям: расчеты с поставщиками и покупателями, формирование книги покупок, продаж, постановка на баланс и списание ТМЦ, ОС, работа с выписками из казначейства, участие в инвентаризациях.

Экономист
от 65 000 руб.
Москва, Китай-город

Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы ищет экономиста. Требуется сотрудник, в обязанности которого будет входить бюджетирование, формирование управленческой отчетности (PnL, Cash-Flow), контроль правильности отражения информации в 1С, анализ план-фактных отклонений и затрат, калькуляция себестоимости. Кандидат, претендующий на эту должность, должен обладать высшим образованием, отличным знанием бухгалтерского учета, опытом работы по специальности — не менее 3-х лет.

Экономист
от 60 000 до 80 000 руб.
Москва

Акционерное общество «Мосинжпроект», занимающийся изысканиями и проектированием инженерных сооружений и коммуникаций, приглашает на работу экономиста. В обязанности входит составление финансового плана, прогнозов, предложений руководителям, составление отчетов о фактическом исполнении бюджета, анализ факторов расхождения результатов хозяйственной деятельности. Среди требований к кандидатам отмечен желательный опыт работы в строительных фирмах.

Бухгалтер по расчету заработной платы
от 50 000 руб.
Москва, Бульвар Рокоссовского

В ГБУ «Жилищник» района Богородское требуется бухгалтер, в обязанности которого будут входить: ежемесячный расчет и начисление заработной платы в организации численностью 600 человек, формирование отчетности, работа с Банк-клиентом: подготовка и отправка файлов по перечислению заработной платы, разъяснения сотрудникам вопросов, касающихся заработной платы. Обязательными требованиями к кандидатам является опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет, владение 1С 8.3 ЗУП.

Бухгалтер по расчету заработной платы
от 60 000 руб.
Москва, Пролетарская, Крестьянская застава

В Государственном институте лекарственных средств и надлежащих практик открыта вакансия бухгалтера по заработной плате, который будет осуществлять расчет и начисление заработной платы, анализ и контроль табелей учета рабочего времени, подготовку и сдача отчетностей, прохождение проверок. Необходимо профильное образования и опыт работы в бюджетной организации.

Ведущий бухгалтер
от 45 000 руб.
Москва, Юго-Западная

НИИ детской гематологии приглашает на работу ведущего бухгалтера, в чьи обязанности будет входить ведение участка «основные средства», работа с ТУ Росимуществом, участие в проведении инвентаризаций, списание имущества. Обязательные требования — знание бюджетного учета, умение работать в программе 1С и на портале Росимущества.

Бухгалтер
от 40 000 руб.
Санкт-Петербург, Лесная

Научно-производственному предприятию по разработке, производству и испытанию слаботочных реле, нужен бухгалтер 1 категории на период отсутствия основного сотрудника. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы бухгалтером не менее 6 лет. В обязанности входят: расчеты с подотчетными лицами, учет кассовых операций и движения склада готовой продукции, сверка расчетов с контрагентам и обработка первичных документов.

Бухгалтер по учету нефинансовых активов
от 37 000 руб.
Москва

Управление финансового учета Министерства обороты ищет бухгалтера, который будет вести учет материальных запасов, основных средств, формировать установленную бюджетную отчетность по нефинансовым активам. Требования: опыт работы от 3-х лет, знание бюджетного учета, желателен опыт работы в силовых структурах или Министерстве обороны.

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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