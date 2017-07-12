Банк сам списал деньги с вашего счета: как вернуть? Рубрика «Личная бухгалтерия»

Юристы рассматривают четыре судебных дела, в которых граждане пытались разобраться с банками и вернуть свои деньги.

История первая: как вернуть деньги с потерянной сберкнижки Истица еще в феврале 2010 года потеряла сберкнижку и паспорт, о чем 3 февраля уведомила банк. Информация была занесена в компьютерную базу данных банка. 10 февраля, обратившись за восстановлением сберкнижки, она обнаружила, что 4 февраля с нее были сняты денежные средства в размере 275 000 рублей. Досудебные попытки вернуть сумму вклада успехом не увенчались. В иске гражданка просила взыскать сумму вклада 275 000 рублей, проценты за период с 28.01.2010 по 15.06.2015, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, проценты за неосновательное пользование чужими денежными средствами размере 5 294,06 рублей, расходы на юриста 4 000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденной суммы. Судебное разбирательство затянулось на много лет, а окончательно решение было принято только недавно. В ходе рассмотрения дела банк добровольно удовлетворил часть ее требований — вернул сумму вклада и начисленные проценты в размере 46,22 рублей. После этого истица уточнила требования и просила взыскать проценты за неосновательное списание денежных средств в размере 120 747,92 рублей, компенсацию морального вреда 30 000 рублей, стоимость услуг представителя в размере 14 000 руб., штраф. Также она обратилась в полицию, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в расходных кассовых ордерах Сбербанка выполнены не истицей. Суд на основании представленных доказательств иск удовлетворил, со Сбербанка взысканы проценты за необоснованное списание денежных средств со счета в размере 120 747,92 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы за оказание юридических услуг в размере 14 000 рублей. Ответчик обжаловал это решение, но вышестоящий суд доводы об отсутствии вины банка в причинении вреда истцу не принял, так как списание средств без распоряжения истца свидетельствует об оказании ответчиком услуги ненадлежащего качества.

История вторая: как вернуть деньги, на которые не может быть обращено взыскание? Мать троих детей оспорила в суде списание с ее счета в банке денежных средств и потребовала освободить счет от ареста, вернуть деньги, компенсировать судебные расходы. Списания со счета в Сбербанке по вкладу «Маэстро Социальная» производились в пользу ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на основании судебного приказа с целью погашения кредитной задолженности. На счет истицы перечислялись ее пенсия по инвалидности и пособия на троих несовершеннолетних детей. Суд признал, что списание социальных выплат является незаконным в силу п. 12 ч. 1 ст. 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», взыскал убытки, обязал банк снять арест со счета. В апелляционной жалобе Сбербанк указал, что взыскание денежных средств приведет к неосновательному обогащению истицы, поскольку не доказан факт ущерба и убытков, причиненных в результате неправомерных действий банка. Вышестоящий суд этот довод отверг, так как деньги истицы были списаны безосновательно, что подтверждает причинение ей убытков. Также Сбербанк привел еще ряд доводов, которые не были приняты судом во внимание. В частности, указывал, что в качестве надлежащего ответчика должно быть привлечено ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», являющееся получателем денежных средств. Довод был отвергнут, так как именно Сбербанк нарушил Закон «Об исполнительном производстве». Хотя банк указывал, что в силу п. 7 ст. 69 Закона истица была обязана проинформировать о том, что средства не подлежат взысканию, суд признал, что банк владел информацией об источнике поступления денег на счет истицы и их целевом характере. Вышестоящий суд оставил решение суда без изменения (Апелляционное определение Челябинского областного суда от 24.10.2016 по делу N 11-15445/2016).

История третья: как вернуть деньги, удержанные с зарплатного счета? Истец обратился в суд после того, как право требования по его кредитной задолженности перешло к банку ВТБ 24, который без согласия должника удержал сумму 8 417 руб. 50 коп. (месячная зарплата в полном объеме) с его зарплатного счета. В обоснование своих действий Банк представил договор, в соответствии с которым имел право списывать деньги с любого счета заемщика. Помимо возврата удержанной зарплаты 8 417 руб. 50 коп. истец потребовал в суде компенсировать ему моральный вред в сумме 150 000 рублей. Суд первой инстанции не удовлетворил эти требования, и истцу пришлось подавать апелляционную жалобу. Вышестоящий суд установил, что безакцептное списание без оговорок по размеру средств, списываемых с зарплатного счета, не соответствует требованиям закона. Соответственно, действия Банка по списанию с зарплатного счета истца задолженности в нарушение установленного законом размера были признаны незаконными, а списанная сумма — неосновательным обогащением. Суд взыскал в пользу истца незаконно удержанную зарплату в сумме 8 417 руб. 50 коп., компенсацию морального вреда - 2 000 руб., штраф за отказ удовлетворить требования истца добровольно в размере 5 208 руб. 75 коп. (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10.11.2016 по делу N 33-18347/2016).