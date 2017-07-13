Заявление и приказ о переносе отпуска: скачайте образцы
График отпусков на 2017 года утвержден еще в декабре 2016 года. В каких ситуациях можно нарушить этот график и перенести отпуск?
Рассказываем на примере ООО «Алмаз» из г. Буя Костромской области. Перенести отпуск придется заместителю главбуха Рубиновой Алевтине Никаноровне. Ей пришло письмо из суда, где она прямо в дни отпуска должна быть присяжным заседателем. Посмотрим, какие документы нужно подготовить.
Когда можно перенести отпуск
Перенос отпуска регулируется статьей 124 Трудового кодекса РФ. Перечень не исчерпывающий:
- Болезнь сотрудника, подтвержденная листком нетрудоспособности.
- Исполнение во время основного отпуска государственных обязанностей, которые освобождают от работы.
- Ситуация предусмотрена трудовым законодательством (дни отдыха вовремя не оплачены, не сообщено о начале отпуска).
- Ситуация предусмотрена внутренними трудовыми правилами организации.
В этих случаях работодатель обязан перенести отпуск. Но от сотрудника нужно заявление. В нем он указывает даты, на которые хотел бы перенести дни отпуска. Эти даты выбираются коллегиально. То есть компания может не согласиться, и работнику придется выбирать другие.
Если работник просит перенести отпуск, но у нет оснований из статьи 124 ТК РФ, перенос отпуска остается на усмотрение компании. Работодатель решит, являются ли озвученные сотрудником причины уважительными для переноса отпуска.
Заявление о переносе отпуска
Форма заявления о переносе отпуска произвольная. Конкретных требований Трудовой кодекс не содержит. Компания может разработать свой бланк или принять заявление в произвольной форме.
Образец заявления о переносе отпуска
Скачайте образец заявления о переносе отпуска в формате Word.
Приказ о переносе отпуска
Руководствуясь заявлением работника, нужно выпустить приказ о переносе отпуска. Форма - произвольная. В приказе отразите:
- основание для переноса отпуска (заявление и причину переноса),
- даты переноса.
Сотрудник, отпуск которого переносится, должен ознакомиться с приказом под роспись.
Образец приказа о переносе отпуска
Скачайте образец приказа о переносе отпуска в формате Word.