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Заявление и приказ о переносе отпуска: скачайте образцы

13.07.17 11:47

График отпусков на 2017 года утвержден еще в декабре 2016 года. В каких ситуациях можно нарушить этот график и перенести отпуск?

Рассказываем на примере ООО «Алмаз» из г. Буя Костромской области. Перенести отпуск придется заместителю главбуха Рубиновой Алевтине Никаноровне. Ей пришло письмо из суда, где она прямо в дни отпуска должна быть присяжным заседателем. Посмотрим, какие документы нужно подготовить.

Когда можно перенести отпуск

Перенос отпуска регулируется статьей 124 Трудового кодекса РФ.  Перечень не исчерпывающий:

  1. Болезнь сотрудника, подтвержденная листком нетрудоспособности.
  2. Исполнение во время основного отпуска государственных обязанностей, которые освобождают от работы.
  3. Ситуация предусмотрена трудовым законодательством (дни отдыха вовремя не оплачены, не сообщено о начале отпуска).
  4. Ситуация предусмотрена внутренними трудовыми правилами организации.

В этих случаях работодатель обязан перенести отпуск. Но от сотрудника нужно заявление. В нем он указывает даты, на которые хотел бы перенести дни отпуска. Эти даты выбираются коллегиально. То есть компания может не согласиться, и работнику придется выбирать другие. 

Если работник просит перенести отпуск, но у нет оснований из статьи 124 ТК РФ, перенос отпуска остается на усмотрение компании. Работодатель решит, являются ли озвученные сотрудником причины уважительными для переноса отпуска.

Заявление о переносе отпуска

Форма заявления о переносе отпуска произвольная. Конкретных требований Трудовой кодекс не содержит. Компания может разработать свой бланк или принять заявление в произвольной форме. 

Образец заявления о переносе отпуска

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Скачайте образец заявления о переносе отпуска в формате Word.

Приказ о переносе отпуска

Руководствуясь заявлением работника, нужно выпустить приказ о переносе отпуска. Форма - произвольная. В приказе отразите:

  • основание для переноса отпуска (заявление и причину переноса),
  • даты переноса.

Сотрудник, отпуск которого переносится, должен ознакомиться с приказом под роспись. 

Образец приказа о переносе отпуска

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Скачайте образец приказа о переносе отпуска в формате Word.

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Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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