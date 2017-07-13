Заявление и приказ о переносе отпуска: скачайте образцы

График отпусков на 2017 года утвержден еще в декабре 2016 года. В каких ситуациях можно нарушить этот график и перенести отпуск?

Рассказываем на примере ООО «Алмаз» из г. Буя Костромской области. Перенести отпуск придется заместителю главбуха Рубиновой Алевтине Никаноровне. Ей пришло письмо из суда, где она прямо в дни отпуска должна быть присяжным заседателем. Посмотрим, какие документы нужно подготовить.