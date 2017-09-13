Клерк.Ру
 
0
0
Партнерский материал. Что это такое?

Стартовал главный бухгалтерский конкурс. Мы поможем в нем выиграть

13.09.17 08:10
822

12 сентября начался конкурс «Лучший бухгалтер России 2017» —  главное профессиональное событие в бухгалтерском мире. «Клерк» выяснил, как увеличить свои шансы на победу в нем. Секреты мы выведали у организатора — Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. И узнали, какие призы будут в этом году.

Что это за конкурс

Ежегодный конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит уже в 17 раз.

Этот престижный профессиональный конкурс организует и проводит Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Получить диплом победителя — значит стать выгодным специалистом в глазах работодателя. Ну, и призы будут ценными, как и в прошлые годы.

Конкурс проходит в электронной форме на сайте ИПБ России.

Участие в конкурсе бесплатное.

Сроки проведения

Конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года.

Награждение будет в первый день главного события года для бухгалтеров — Юбилейного конгресса ИПБ России. Он пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России отмечает 20-летие и обещает, что мероприятие будет грандиозным.

Как подать заявку на конкурс

Регистрация открыта на сайте ИПБ России вот тут.

Какие номинации и кто может в них участвовать

Номинаций три:

  • «Лучший бухгалтер коммерческой организации»;
  • «Лучший бухгалтер организации государственного сектора»;
  • «Лучший молодой бухгалтер».

Победителей будет несколько в каждой номинации — и это не может не радовать.

Участвовать могут все, вне зависимости от профиля образования и должности.

Единственное ограничение: в номинации «Лучший молодой бухгалтер» могут соревноваться только студенты и аспиранты ВУЗов. Форма обучения значения не имеет.

Какие задания

Конкурсное задание для номинации «Лучший бухгалтер организации государственного сектора» состоит из 40 вопросов.

За каждый правильный ответ участник конкурса получает 1 балл, за неправильный или отсутствующий ответ — 0 баллов.

А вот для номинации «Лучший бухгалтер коммерческой организации» в этом году организаторы приготовили новинку. Конкурсантам будет дана интересная практическая задача, в которой можно показать свои реальные профессиональные навыки.

Конкурсное задание для номинации «Лучший молодой бухгалтер» будет комплексным: сочетание практической задачи по бухгалтерскому учету и тестов по налогообложению, праву и финменеджменту.

Оцениваться задача тоже будет по балльной системе: сложный технический алгоритм не допустит субъективности в определении результатов.

Когда можно пройти задания

На задание по каждой номинации предоставляется одна попытка.

Проходить можно в любое удобное время — хоть ночью в последний день конкурса.

Сколько будет соперников

Немало. Конкурс масштабный, призы серьезные. Поэтому придется побороться с 4-5 тысячами коллег.

За что боремся: призы

Три лучших участника по итогам Конкурса получат по 50 тыс руб.

Кроме того, конкурсанты, показавшие высокие результаты, будут также награждены солидными денежными призами и гаджетами.

Все участники, неважно, победили они или нет, смогут распечатать «Диплом участника Конкурса» с сайта организатора. Функция будет доступна до конца 2017 года.

«Клерк» учредил свой приз, который вручит главный редактор на церемонии награждения. Что именно мы подарим Лучшему бухгалтеру России, расскажем позже.

Как подготовиться

В ИПБ России нам по секрету подсказали: ориентироваться в этом году лучше всего на профстандарт «Бухгалтер», а также на нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету — они актуальны и свободны от авторских оценок, в отличие от книг. Так больше шансов выиграть конкурс.

На днях мы выпустим эксклюзивные подсказки о том, как победить в конкурсе. Для этого наш главред съездил в ИПБ и выведал все у руководителя Института. Следите за статьями на «Клерке». 

Почему ИПБ России — главное профессиональное сообщество

ИПБ России — сейчас самое крупное некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России.

В этом году организации исполнилось 20 лет. Создавался институт в 1997 году при поддержке Министерства финансов РФ. Была программа Правительства РФ по реформированию бухгалтерского учета и объединения членов профессии. Такие функции власти и возложили на ИПБ России.

Региональная сеть ИПБ России объединяет:

  • 63 территориальные организации профессиональных бухгалтеров;
  • более 400 центров подготовки.

Ежегодно около 10 000 кандидатов в члены ИПБ России сдают экзамены в режиме реального времени, более 70 000 членов ИПБ России проходят повышение профессионального уровня. За время существования ИПБ России была проведена переподготовка более 350 000 профессиональных бухгалтеров.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Партнерский материал. Что это такое?
Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Как эффективно управлять бухгалтерией: получите подробное руководство бесплатно
 
Бухгалтеру
 
Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?
 
Бухгалтеру
 
ИПБ знает, как сделать бухгалтерам интересно: подтянуться в профессии и объездить всю Россию
 

»
Мнения 20
Аноним
ВЫ ПУТАЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ!!!
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
Виталий Супрун
[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их в...
Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год
Аноним
Закон в России - это не подразумевание, а текст. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по ру...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите исто...
AliExpress обложат НДС
Аноним
с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указ...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
А у меня их не было. Я полностью согласна с мнением ВС и всех остальных в нашей стране (кроме Вас...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
о в отношении этих двух режимов все вышеуказанное правильно  Неправильно. В Налоговый кодекс...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Клерк
Al_Kor
Над.К, Вы писали:я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт рук...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Во втором абзаце сказаноДоходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в&...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.  А это что? ес...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт руководителя и пр. и...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, з...
AliExpress обложат НДС
Клерк
Al_Kor
Да послушайте, вот именно что мы находимся на профессиональном ресурсе и я профессионал с 25 летн...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисл...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
По всем спец режимам есть максимальный размер выручки после которого "режим" теряется и переходит...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП