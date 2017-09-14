«Ночной бухгалтер». Сериалы для бухгалтера: ФНС vs ПФР, несуществующие недоимки, новые правила учета

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За какими эпопеями приходится наблюдать бухгалтерам из-за непостоянства чиновников? Иначе, как сериалами, это не назовешь.

Взносы ИП

Все больше разгорается история с перерасчетом фиксированных взносов ИП. Недавно пенсионщики всех удивили. ПФР заявил, что не будет пересчитывать максимальные взносы ИП, поздно сдавшим декларации.

И тут за ИП неожиданно вступилась ФНС, сказав, что позиция фонда несправедлива.

Запасаемся поп-корном.

Несуществующие долги в налоговой

Нарисованные долги по взносам в налоговой — главное событие года.

Наша петиция собрала уже 600 подписей за сутки.

Требования из ИФНС

Уведомления из налоговой — не менее зрелищная штука. В последние месяцы требования из ИФНС валятся пачками.

Сегодня с нами поделились уведомлением о расхождении между 6-НДФЛ и РСВ. К таким уже все привыкли. Но налоговики пошли дальше. ИФНС по адресу «обособки» хочет сравнить 6-НДФЛ с РСВ, сданным в другую ИФНС.

Новые правила учета

Новые стандарты учета (ФСБУ) то вот-вот вступят в силу, то опять отодвинутся на несколько лет.

Из-за новых правил слабые бухгалтеры из профессии уйдут. Нужны будут супер-главбухи, заявляют эксперты.

В статье тест, который покажет, готовы ли вы к ФСБУ. Пройдите его.

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов — вечнозеленая тема. Одни эксперты говорят, что должная осмотрительность больше не нужна. Другие, что проверять контрагентов надо еще строже.

Поэтому сегодня мы сделали свежий обзор сервисов по бесплатной проверке контрагентов.

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