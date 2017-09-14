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«Ночной бухгалтер». Сериалы для бухгалтера: ФНС vs ПФР, несуществующие недоимки, новые правила учета

14.09.17 15:35
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За какими эпопеями приходится наблюдать бухгалтерам из-за непостоянства чиновников? Иначе, как сериалами, это не назовешь.

Взносы ИП

Все больше разгорается история с перерасчетом фиксированных взносов ИП. Недавно пенсионщики всех удивили. ПФР заявил, что не будет пересчитывать максимальные взносы ИП, поздно сдавшим декларации.

И тут за ИП неожиданно вступилась ФНС, сказав, что позиция фонда несправедлива.

Запасаемся поп-корном.

Несуществующие долги в налоговой

Нарисованные долги по взносам в налоговой — главное событие года.

Наша петиция собрала уже 600 подписей за сутки.

Требования из ИФНС

Уведомления из налоговой — не менее зрелищная штука. В последние месяцы требования из ИФНС валятся пачками.

Сегодня с нами поделились уведомлением о расхождении между 6-НДФЛ и РСВ. К таким уже все привыкли. Но налоговики пошли дальше. ИФНС по адресу «обособки» хочет сравнить 6-НДФЛ с РСВ, сданным в другую ИФНС.

Новые правила учета

Новые стандарты учета (ФСБУ) то вот-вот вступят в силу, то опять отодвинутся на несколько лет.

Из-за новых правил слабые бухгалтеры из профессии уйдут. Нужны будут супер-главбухи, заявляют эксперты.

В статье тест, который покажет, готовы ли вы к ФСБУ. Пройдите его.

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов — вечнозеленая тема. Одни эксперты говорят, что должная осмотрительность больше не нужна. Другие, что проверять контрагентов надо еще строже.

Поэтому сегодня мы сделали свежий обзор сервисов по бесплатной проверке контрагентов.

Если надоело разбираться в ежедневной рутине и хочется от профессии большего, посмотрите 21 сентября бесплатный вебинар. Он о том, как бухгалтеру настроить управленческий учет, навести порядок в финансах компании и стать финансовым директором или работать на себя удаленно. Записывайтесь тут.

 

А на выходных можно посмотреть сериал «Офис», который получил премию «Золотой глобус». Он про то, как нам всем иногда надоедает работа.

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Ваша увлекательная редакция

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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Мнения 21
Аноним
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Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
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кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
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Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
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Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
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Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
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Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
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Аноним
Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
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[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их в...
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