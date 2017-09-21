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Самые рейтинговые материалы на «Клерке»: 285 000 просмотров

21.09.17 12:18
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Мы сделали обзор лучших материалов на «Клерке» за последние два месяца. В совокупности эти статьи и новости набрали 285 000 просмотров.

Больше всего посетителей нашего портала интересует пенсионная система, новые требования банков, сальдо по взносам, ситуация с обналичкой и допросами в налоговой.

Посмотрите, что заинтересовало коллег больше всего.

Статьи

1. 23 000 просмотров — «Месть пенсионеров, обворованный Медведев и боярышник от Минфина»

Расследование нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой о том, кто пытается нажиться на наших сбережениях.

2. 13 600 просмотров«Почему три новые схемы обналички называют „интеллигентными“»

О появившихся в последнее время исключительно «интеллигентных» схемах обналичивания: «автомобильной», «золотой» и «бумажной».

3. 13 300 просмотров — «Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» — так с нами стали разговаривать банки«

Что происходит с банками и почему иметь в них счет сейчас становится все большей привилегией для небольшого бизнеса? Банку проще заблокировать клиенту счет — и тем самым лишить его бизнеса. С января по июнь 2017 приблизительно в черный список ЦБ попало около 300 тыс. компаний. С июня по сентябрь этот список увеличился до 500 тыс.

4. 12 200 просмотров — «Должная осмотрительность налоговикам больше не интересна. Почему уголовки по налогам станет больше»

Теперь руководители компаний не смогут ссылаться на должную осмотрительность, проявленную при выборе контрагентов. А многие позиции ВС РФ и ВАС РФ, связанные с этим термином, могут кануть в лету. Изменения вступили в силу 19 августа 2017 года.

5. 12 100 просмотров — «Как директора будут отвечать за брошенные компании»

С директора или контролирующих лиц могут взыскать долги даже за уже исключенную из ЕГРЮЛ компанию.

6. 11 500 просмотров — «Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: „Караул, грабят!“»

На форуме «Клерка» опять поднялась волна жалоб на неправомерные требования уплаты страховых взносов за периоды до 2017 года. Жалуются как организации, так и ИП.

Дело в том, что в июле произошла очередная передача данных от фондов в налоговую. В итоге, даже те плательщики, у кого не было проблем в начале года, вдруг неожиданно обнаружили, что они являются должниками. Причем, речь может идти как о незначительных суммах, так и о сотнях тысяч и даже миллионах рублей.

7. 11 000 просмотров — «Что налоговики начали устраивать с допросами: как себя защитить, если не хочется отвечать на вопросы»

Налоговая оштрафовала акционера компании, который не посчитал нужным отвечать на один из вопросов. На «Клерке», естественно, поднялась волна возмущения. Поэтому мы попросили адвоката рассказать все, что важно знать бухгалтерам, директорам и владельцам бизнеса про налоговые допросы.

Новости

1. 35 000 просмотров — «Прибавка к пенсии за детей: ожидали 6 тысяч, получили 100 рублей»

В последнее время разгорелись страсти вокруг темы об индексации пенсий за детей, рожденных во времена СССР.

2. 28 400 просмотров — «Мужчинам-пенсионерам может быть сделан перерасчет пенсии за службу в армии»

Какие еще нестраховые периоды учитываются при расчете пенсии? ПФР рассказывает.

3. 27 400 просмотров«Пенсионный фонд взыщет незаконно полученные пенсии и соцвыплаты»

Многие забывают сообщить в Пенсионный Фонд о том, что они уже не должны получать пенсии и социальные выплаты, а некоторые делают это умышленно. Однако не стоит рассчитывать на то, что ПФ не выявит нарушение.

4. 14 600 просмотров — «Пенсия ИП: посчитали — прослезились»

На какие щедроты от ПФР может рассчитывать ИП?

5. 13 100 просмотров — «Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ»

Ведомства заключают новые соглашения.

6. 10 900 просмотров — «Из-за повышения ЕНВД на 500% сотни предпринимателей прекратили деятельность»

Почему пришлось вмешаться бизнес-омбудсмену?

7. 9 600 просмотров — «Налог на имущество физлиц считают по новому порядку»

В каких регионах налоговики уже используют новые правила?

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
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Диана Г.Н., Вы писали:Аноним, Вы писали:Идите смело в суд. В ПФР и ФНС сейчас бардак полнейший, и...
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Аноним
В том то и дело, что обязанность есть у всех работодателей без исключений
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Аноним
Внеплановые проверки назначают по жалобе, значит есть причины жаловаться. Не все же жалобщики - к...
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Аноним
А может кто нибудь выложить закон, кому из предприятий эта СОУТ в принципе  не нужна, у кого...
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Клерк
StudentNo2
К Путину отношусь хорошо, но не понимаю, как его устраивают такие люди в правительстве   К с...
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Аноним
Подскажите.  В приказе на командировку стоят даты с 02 по 04 октября. Командировка в соседне...
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Аноним
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Аноним
Проблема такого же рода. Клиент в двойном размере оплатил одни и те же взносы. Теперь пытаемся ве...
ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС
Клерк
Альтернатива
И как же они расстанутся с 1%  Это хорошо, лично я вот думаю как за 8,5 лет набрать 20 балов.
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Аноним
Мы ни кому не нужны в  нашем правительстве, лишь налоги поступали (которые увеличили в этом ...
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Аноним
А им вообще для чего все это? У них и так все отлично - отчитались о росте собираемости взносов.
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Аноним
Аноним, Вы писали:да уж... в интересное время мы живет... или выживаем Пока кое-как живём. Н...
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Аноним
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