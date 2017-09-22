В чем похожи бухгалтер и старшекурсник. Гороскоп для бухгалтера с 25 сентября по 1 октября

Будущая неделя создана для уверенных в себе людей, независимых и смелых. Что касается конкретных дел, сейчас все в ваших руках. Астролог «Клерка» подготовил гороскоп по знакам зодиака на период с 25 сентября по 1 октября 2017 года.
Овен
Начальники Овна считают, что к работникам ни в коем случае нельзя питать человеческие чувства, иначе они почувствуют себя людьми и перестанут безустанно трудиться. Портфель с бумагами окончательно поработит бухгалтеров-Овнов, и каждый день будет ездить на них на работу и домой, и снова на работу.
Телец
Знаете, в чем похожи между собой бухгалтер и старшекурсник? Во время сдачи баланса или подготовки к сессии каждый обещает себе, что уж к следующему-то отчетному периоду (сессии) все заблаговременно подготовит! А еще, и тот и другой надеются на «авось». Но у старшекурсника после сессии — каникулы, а у нас - бухгалтеров — «Здравствуй, очередной отчетный период». Тельцы, не спим! Октябрь уж наступает!
Близнецы
Нелегкая неделя предстоит Близнецам. Их достанут менеджеры из соседних отделов. Да и контрагенты тоже не спят. Успокаивайте себя тем, что менеджером может быть любой, а бухгалтер – уважаемая профессия. Если вашему рабочему компьютеру уже шесть лет, то в следующем году ему пора в школу. Изучаем консервацию основных средств
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Рак
Если Раки опоздали на работу, то хотя бы домой уйдите пораньше. Штрафы за опоздания
все равно являются незаконными. Звезды настаивают, уважайте главбуха! Она училась в институте, не используя Гугл и Википедию. Все то, за что вы давно мечтали взяться, лучше осуществить на этой неделе.
Лев
Заметили, что директор выкуривает сигарету за две затяжки? Вероятно, он закончил музыкальное училище по классу труба! Львы абсолютно правы в том, что не бывает злых бухгалтеров – бывает мало цветов и конфет. Смотрите, не переборщите со взятками
! Если Лев примет какое-либо решение, то оно обязательно окажется на высоте.
Дева
Девам будет дико хотеться прогулять работу. Специально для вас открыты курсы повышения температуры. Проверьте, все ли понятно в схеме работы с электронными больничными
? Настало время для анализа происходящего, построения стратегических планов, а также для ведения самых разных дипломатических игр.
Весы
Решили указать директору на его единственный недостаток, «отсутствие всяких достоинств»? Тогда не удивляйтесь, что, для того чтобы дать образование первому ребенку, вам необходимо будет завести второго… Материнский капитал нельзя обналичивать
: ПФР бдит.
Скорпион
Ребенок принес двойку? Не расстраивайтесь. Ведь учителя требуют от него знаний по всем предметам, а сами-то знают только по одному... Чтобы откорректировать неверное сальдо по взносам, Скорпионам, наверное, придется сдать все украшения в ломбард. Тем временем, ФНС уже договорилась
с ФСС и ПФР.
Стрелец
Правду в глаза директору Звезды советуют говорить по телефону. Если бы у вашего шефа были не строгие учителя, то кто бы научил его так хорошо прятать алкоголь в бухгалтерии? А лицензии на розничную продажу алкоголя предлагают разделить
…
Козерог
Хотите увеличения зарплаты в два раза? Положите ее перед зеркалом! Или напишите заявление боссу: «Прошу отправить меня на курсы повышения зарплаты». Звездам кажется, что спонсор конкретно вашей бухгалтерии - энтузиазм. А тем временем, повышение МРОТ
одобрено Правительством.
Водолей
До всемирного кризиса было очень модно иметь мобильный телефон. А сейчас модно иметь рабочий телефон. Это Водолеи знают. Спланировав в среду любое дело заранее, Водолей обречет его на настоящий успех. Искренностью начальство Водолея не подкупишь – берёт подарками. Ура, налоговых комиссий
больше не будет…
Рыбы
После отказа в принятии СЗВ-М, ваза еще летела в окно директора, а бухгалтеры уже играли в прятки... Типичная ситуация для Рыб на этой неделе. Существует риск не доглядеть что-то важное в коммерческих делах. А вы не забываете применять новый классификатор основных средств
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