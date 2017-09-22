В чем похожи бухгалтер и старшекурсник. Гороскоп для бухгалтера с 25 сентября по 1 октября

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Аноним Минимум на душу населения в целом по РФ установлен в размере 10 160 руб. Просьба поправить ... Установлен размер прожиточного минимума за второй квартал

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Альтернатива . И на пенсию ИП не влияет, и денежка в общую копилку Почему не влияет, добавляет баллы. (п... Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ

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Над.К и для всех ИП? Вообще-то написано про неторговые организации и ИП. И те и те - неторговые. Но в ... Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним если я правильно прочел--то отсрочка предлагается для неторговых организаций и для всех ИП? Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ

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