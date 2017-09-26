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Новая форма РСВ: анализ всех изменений

26.09.17 08:07
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25 сентября стало известно, что форма РСВ меняется. Федеральная налоговая служба представила проект приказа с поправками в расчет страховых взносов.

Новый приказ должен вступить в силу с 1 января будущего года, начиная с первого отчетного периода 2018 года.

Что же планируется изменить?

Общие изменения в Порядке заполнения формы

Стоит отметить положительные изменения для организаций и ИП, совмещающих режимы налогообложения — убираются отдельные коды для плательщиков взносов на УСН и ЕНВД (02 и 03). Поэтому им не нужно будет искусственно разделять начисления, если взносы платятся по основному, а не льготному, тарифу.

В Порядок добавится указание на то, что в расчете недопустимы отрицательные значения. Об этом уже заявлялось в письмах ФНС, однако в Порядке такого не было.

Плательщики взносов на социальное страхование в регионах с пилотным проектом ФСС не будут представлять приложения № 3 и № 4 к разделу 1 расчета. Об этом ранее ФНС писала в своих разъяснениях, теперь это будет указано и в порядке заполнения формы. Однако, если в течение расчетного периода плательщик взносов менял своё местонахождение и какое-то время находился в регионе, где пилотного проекта нет, то эти приложения придется все равно сдавать.

Изменения в разделе 1 расчета

Одно изменение касается всех подразделов и приложений с расчетами взносов — исключение строки «за последние три месяца расчетного (отчетного) периода». Т.е. будут указываться данные за три месяца в соответствующих строках и сумма «Всего с начала расчетного периода».

Незначительно изменено название приложения 1 к разделу 1. Оно будет называться «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование».

В подразделе 1.1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование» изменено название строки 051. В ней надо будет указывать не суммы, которые превышают предельную величину базы для исчисления страховых взносов, а наоборот — суммы, которые не превышают эту величину.

Исключено приложение № 8 «Сведения, необходимые для применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 9 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации» к разделу 1. Это приложение заполняли ИП, применяющие ПСН.

Добавлено приложение № 1.1 «Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» к разделу 1«. Соответственно, убран подраздел 1.4 к приложению 1, в котором раньше и указывались эти взносы. При этом порядок заполнения не меняется.

Изменяется приложение № 2 «Расчет суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1 расчета.

В поле 001, в котором раньше указывали признак выплат, теперь будет указываться код тарифа, а признак выплаты переехал в поле 002. В случае если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного тарифа, то в расчет включается столько приложений N 2 к разделу 1, сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода.

В связи с этим, из раздела убраны 051-054, где указывались отдельно выплаты разным категориям работников.

Изменения в разделе 3

Появится новое поле «Тип корректировки» сведений (исходная«, «корректирующая» и «отменяющая»).

Сведения, корректирующие данные за предыдущие отчетные периоды (тип корректировки сведений «корректирующая» и «отменяющая»), будут представляться вместе со сведениями с типом корректировки сведений «исходная» за период, в котором корректируются данные, по формам представления сведений и правилам их заполнения, действовавшим в том периоде, за который представляются корректирующие (отменяющие) сведения.

В строке 270 изменено название, вместо «Кода тарифа» указывается «Код застрахованного лица». Коды указаны в новом Приложении 9 к Порядку заполнения расчета.

Изменения в приложениях к Порядку заполнения расчета

В Приложение № 3 «Коды места представления расчета в налоговый орган» добавлены четыре новых кода для индивидуальных предпринимателей, снимающихся с учета.

Приложение № 4 «Коды места представления расчета в налоговый орган» дополнено кодом для КФХ, являющихся юрлицами.

Изменено Приложение № 5 «Коды тарифа плательщика», как уже было написано выше, удалены коды 02 и 03. Кроме того, коды с 21 по 29 («вредники») вынесены в отдельное Приложение № 9 «Код застрахованного лица».

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

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