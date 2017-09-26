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Бухгалтер за 1000 руб. в месяц — это нормально? Что возмущает коллег

26.09.17 10:06
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Коллеги, рада вам представить последний  перед отчётным периодом обзор в группе «Красный уголок бухгалтера». Со следующей недели мы все с головой окунёмся в отчеты, расчеты, декларации. Каждому бухгалтеру хочется пожелать, чтобы  документы попадали в бухгалтерию вовремя,  отчетность формировалась корректно, отправлялась с первого раза и по сданной отчетности не пришло ни одного требования.

Чем жил «Красный уголок бухгалтера» в последние дни?

Сколько стоит бухгалтер

Одна из участниц группы рассказала о предложении своего заказчика: вести учёт, рассчитывать налоги, сдавать отчётность. С одной стороны предложение нормальное, но, внимание, встал вопрос об оплате. Заказчик считает, что 1000 рублей в месяц – это вполне нормальная и справедливая стоимость бухгалтерских услуг.

Даже не знаю с чего начать, то ли что я такая умная и куча дипломов и знаний, то ли такая работящая и способная. И опыт, опыт огромный, который как говоримся не пропьёшь! Опыт именно в своей профессии. Скажете, как-то не скромно так о себе? А чего тут стесняться то?! Приходит на консультацию по бухгалтерии и учёту дама и просит взять на обслуживание, а дальше – внимание! - за 1000₽ в месяц! То есть это вести учёт, считать налоги, сдавать декларации и всего за 1000₽ в месяц. Говорит у нас предыдущий бухгалтер вёл за 1000₽,но он пропал, ну, и ещё ничего не сдал за прошлый год, ну, и за этот тоже. Предъявляет ворох писем из налоговой со штрафами. Я конечно отказываюсь от такого "счастья" в виде аж целой 1000₽ в месяц! Как бы так мягко объясняю, что за 1000₽ вам ничего и не делали, только деньги взяли. Вы, говорю, когда учёт доверяете кому-то проверяйте хотя бы человека. Опять гениальный ответ: у него вывеска была. Странный народ, идут к кому попало, чтобы им вели бухгалтерию.

Анастасия Перевалова

            Насколько прав заказчик и какие услуги ему можно предложить за 1000 рублей в месяц? Может качественное ведение учета стоить 1000 рублей?

Директор-единственный учредитель

Помните отчетный период за 1 квартал, когда впервые пришлось сдавать Расчет по страховым взносам? Сколько же вопросов возникало по нулевой форме расчета!

Надо ли указывать в отчете директора - единственного учредителя, которому не начисляется заработная плата, отражать ли по нему данные в третьем разделе расчета?

Вот то ли плакать, то ли смеяться, фирма без оборотов, деятельности нет. Буквально все сдаётся нулевое и вовремя. Вот получили на свою голову (требование о представлении пояснений). Почему в РСВ количество застрахованных лиц 1, а сумма страховых взносов равна 0)?

Анна Раяпуу

В ходе обсуждения выяснилось, что подобные требования — это сложившаяся практика. ИФНС от многих налогоплательщиков, не начисляющих заработную плату, требует пояснений.

Когда бухгалтер в отпуске

Бухгалтер в отпуске, имеет право. Но незадача: налоговая по ТКС присылает требование. Что делать?

Нахожусь в отпуске за границей. На телефон пришло смс о том, что налоговая прислала требование о предоставлении пояснений. Я физически не смогу электронно ответить, так как доступ к СБИС - электронный документооборот находится на рабочем компьютере. Можно ли как- то на бумаге...ножками... принести в налоговую письмо, которое бы не дало право налоговой применить штрафные санкции и заблокировать расчетные счета?

Татьяна Сазончик

Опытным путем установили:

  • можно написать ходатайство о продлении сроков предоставления пояснений;
  • попытаться найти возможность подключиться к компьютеру, на котором установлена программа для сдачи отчетности;
  • кого-то, кто не с вами в отпуске, попросить принять требование и при необходимости отправить на него ответ.
А как вы поступаете в такой ситуации?

Отчетная кампания

Чувствуется в группе , что бухгалтеры готовятся к закрытию 3 квартала и сдаче отчётности. Вопросов по заполнению деклараций, по расчёту налогов появилось больше.

Подскажите, как по оборотно-сальдовой ведомости подсчитать налог на прибыль?

Ольга Михеева

Мнения разделились. Некоторые бухгалтеры утверждают, что можно посчитать с точностью до рубля, а кто-то категорично говорит, что это невозможно.

Участниками группы были предложены следующие варианты для проверки правильности суммы налога на прибыль:

  • сформировать регистр по НУ;
  • сформировать в программе - Отчет Анализ учета по налогу на прибыль;
  • «Если нет разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, то по 90 и 91 счету. Сложить все доходы, вычесть все расходы и умножить на 20%, но возникает слишком много "но"»;
  • «Цифры в декларации можно проверить следующим образом: нажать мышкой на показатель декларации и появится окошко, где будет расшифровано, что отражено. Ну, а далее думать и сопоставлять, вспоминать где чего наотражали. И еще ОНА и ОНО - это если применяете ПБУ-18».

Как закрыться ИП

Мы недавно в группе обсуждали, что лучше открыть ООО или ИП. А сейчас пришло время обсудить, как закрыть ИП с долгами.

Можно ли закрыть сейчас ИП с долгами? Ситуация такая, что предстоит долгое разбирательство с ПФР. Знакомый не платил взносы почти 3 года, и не сдавал декларации в налоговую. Картина ужасная! Если мы сейчас закроем ИП, сможем ли мы без суда добиться перерасчета?
Marina Korableva

Растем!

Для статистики считаемся. В группе «Красный уголок бухгалтера» - 3160 участников.

Всех желающих и неравнодушных к бухгалтерскому учету, приглашаем в свой теплый, отзывчивый и профессиональный коллектив.

Стань экспертом
Любовь Шейко

Специально для Клерк.Ру

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