«Ночной бухгалтер». Как не запутаться в новых фиксированных взносах и штрафах для ИП

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В выходные прошла срочная новость — стал известен размер фиксированных взносов ИП на будущий год. Взносы «отвяжут» от МРОТ, как и было обещано.

Размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

В 2018-м ИП заплатят 32 385 руб.

Сейчас фиксированные взносы равны 27 990 руб.

То есть в 2018 году ИП заплатят на 4395 руб. больше, чем в 2017 году.

Если бы взносы не отвязали от МРОТ, платеж был бы еще больше. Посмотрите, как клерки в комментариях делают расчеты. Пока многие путаются.

Но повышению взносов, даже такому, никто не радуется. «Малый бизнес схлопнется, никто и не заметит», считает Kalita.

Предпринимателям придумывают новые штрафы

Как отбиться от штрафа из-за анонимной жалобы и какие новые штрафы ждут предпринимателей?

Об этом новый пост в блоге компании «Такснет» на «Клерке».

Там и про неожиданную помощь от прокуроров, и об огромных штрафах за договор с сотрудником.

Как вчера изменилась работа бухгалтера

Мы сделали обзор важных поправок начала октября.

Как теперь работать со счетами-фактурами, пенями, платежками и картами МИР?

Сборник статей для сдачи отчетности за 3 квартал 2017

Началась отчетная кампания, и мы публикуем материалы, которые помогут пройти ее без проблем.

1. На что обратить внимание при заполнении декларации по НДС за 3 квартал 2017;

2. Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы;

3. Нулевой расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2017: частые вопросы;

4. Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.;

5. Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2017: образец заполнения;

6. Отчетность по НДФЛ и взносам: последние разъяснения чиновников.

7. Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев.

А еще у нас уже готов календарь сдачи отчетности за 4 квартал и год. Сохраните себе, чтобы не искать в конце года.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы без проблем подстраиваться под новое в работе.

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