«Ночной бухгалтер». Налог на хвосты, победа ИП и новые проверки контрагентов

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Сдача отчетности в самом разгаре, у бухгалтеров мало времени. Поэтому новости дня сегодня максимально кратко.

В России ведут «налог» на домашних животных. Питомцев надо будет платно регистрировать. И конечно, создадут еще один реестр — на этот раз про котов и собак. Ах да, свинки морские тоже туда.

И сразу две хорошие новости.

Как конкретно проверять своих контрагентов, могут закрепить в НК. Упросить бухгалтерам жизнь решили депутаты. Сейчас налоговики требуют «должной осмотрительности», но в законе определения нет.

Перерасчету максимальных взносов ИП быть. Налоговики ссорились-ссорились с ПФР и победили. А с ними и предприниматели.

Мы известные скромняги и рассказываем, как в очередной раз прославились. Дали интервью на ТВ о том, что ждет «Клерк». Правда, не поняли, зачем в заставке фиолетовый на синем и название, как в газете «Труд» перестроечного времени. А вам как?

Наш недельный обзор про новые угрозы для отчетности за 3 квартал от налоговиков, банков и спецоператора.

Всем удачной сдачи отчетности! Но успейте бесплатно получить важный для бухгалтера диплом всего за пару часов. Остается неделя.

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Чтобы не отвлекаться от работы, но ничего не упускать.

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