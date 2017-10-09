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«Ночной бухгалтер». Налог на хвосты, победа ИП и новые проверки контрагентов

09.10.17 15:10
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Сдача отчетности в самом разгаре, у бухгалтеров мало времени. Поэтому новости дня сегодня максимально кратко.

В России ведут «налог» на домашних животных. Питомцев надо будет платно регистрировать. И конечно, создадут еще один реестр — на этот раз про котов и собак. Ах да, свинки морские тоже туда.

И сразу две хорошие новости.

Как конкретно проверять своих контрагентов, могут закрепить в НК. Упросить бухгалтерам жизнь решили депутаты. Сейчас налоговики требуют «должной осмотрительности», но в законе определения нет.

Перерасчету максимальных взносов ИП быть. Налоговики ссорились-ссорились с ПФР и победили. А с ними и предприниматели.

Мы известные скромняги и рассказываем, как в очередной раз прославились. Дали интервью на ТВ о том, что ждет «Клерк». Правда, не поняли, зачем в заставке фиолетовый на синем и название, как в газете «Труд» перестроечного времени. А вам как?

Наш недельный обзор про новые угрозы для отчетности за 3 квартал от налоговиков, банков и спецоператора.

Всем удачной сдачи отчетности! Но успейте бесплатно получить важный для бухгалтера диплом всего за пару часов. Остается неделя.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы не отвлекаться от работы, но ничего не упускать.

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«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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