Бесплатно получите важный для бухгалтера диплом всего за пару часов. Остается неделя

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Остается всего неделя, чтобы поучаствовать в конкурсе «Лучший бухгалтер России 2017». Это главное профессиональное событие в бухгалтерском мире. «Клерк» выяснил, как увеличить свои шансы на победу в нем. Секреты мы выведали у организатора — Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. И узнали, какие призы будут в этом году.

Что это за конкурс Ежегодный конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит уже в 17 раз. Этот престижный профессиональный конкурс организует и проводит Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Получить диплом победителя — значит стать выгодным специалистом в глазах работодателя. Ну, и призы будут ценными, как и в прошлые годы. Конкурс проходит в электронной форме на сайте ИПБ России. Участие в конкурсе бесплатное.

Сроки проведения Конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года. Награждение будет в первый день главного события года для бухгалтеров — Юбилейного конгресса ИПБ России. Он пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России отмечает 20-летие и обещает, что мероприятие будет грандиозным.

Как подать заявку на конкурс Регистрация открыта на сайте ИПБ России вот тут.

Какие номинации и кто может в них участвовать Номинаций три: «Лучший бухгалтер коммерческой организации»;

«Лучший бухгалтер организации государственного сектора»;

«Лучший молодой бухгалтер». Победителей будет несколько в каждой номинации — и это не может не радовать. Участвовать могут все, вне зависимости от профиля образования и должности. Единственное ограничение: в номинации «Лучший молодой бухгалтер» могут соревноваться только студенты и аспиранты ВУЗов. Форма обучения значения не имеет.

Какие задания Конкурсное задание для номинации «Лучший бухгалтер организации государственного сектора» состоит из 40 вопросов. За каждый правильный ответ участник конкурса получает 1 балл, за неправильный или отсутствующий ответ — 0 баллов. А вот для номинации «Лучший бухгалтер коммерческой организации» в этом году организаторы приготовили новинку. Конкурсантам будет дана интересная практическая задача, в которой можно показать свои реальные профессиональные навыки. Конкурсное задание для номинации «Лучший молодой бухгалтер» будет комплексным: сочетание практической задачи по бухгалтерскому учету и тестов по налогообложению, праву и финменеджменту. Оцениваться задача тоже будет по балльной системе: сложный технический алгоритм не допустит субъективности в определении результатов.

Когда можно пройти задания На задание по каждой номинации предоставляется одна попытка. Проходить можно в любое удобное время — хоть ночью в последний день конкурса.

Сколько будет соперников Немало. Конкурс масштабный, призы серьезные. Поэтому придется побороться с 4-5 тысячами коллег.

За что боремся: призы Три лучших участника по итогам Конкурса получат по 50 тыс руб. Кроме того, конкурсанты, показавшие высокие результаты, будут также награждены солидными денежными призами и гаджетами. Все участники, неважно, победили они или нет, смогут распечатать «Диплом участника Конкурса» с сайта организатора. Функция будет доступна до конца 2017 года.

Как подготовиться В ИПБ России нам по секрету подсказали: ориентироваться в этом году лучше всего на профстандарт «Бухгалтер», а также на нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету — они актуальны и свободны от авторских оценок, в отличие от книг. Так больше шансов выиграть конкурс. У нас есть шесть лайфхаков, как победить в конкурсе. Для этого наш главред съездил в ИПБ и выведал все у руководителя Института.