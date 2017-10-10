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Бесплатно получите важный для бухгалтера диплом всего за пару часов. Остается неделя

10.10.17 12:04
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Остается всего неделя, чтобы поучаствовать в конкурсе «Лучший бухгалтер России 2017». Это  главное профессиональное событие в бухгалтерском мире. «Клерк» выяснил, как увеличить свои шансы на победу в нем. Секреты мы выведали у организатора — Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. И узнали, какие призы будут в этом году.

Что это за конкурс

Ежегодный конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит уже в 17 раз.

Этот престижный профессиональный конкурс организует и проводит Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Получить диплом победителя — значит стать выгодным специалистом в глазах работодателя. Ну, и призы будут ценными, как и в прошлые годы.

Конкурс проходит в электронной форме на сайте ИПБ России.

Участие в конкурсе бесплатное.

Сроки проведения

Конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года.

Награждение будет в первый день главного события года для бухгалтеров — Юбилейного конгресса ИПБ России. Он пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России отмечает 20-летие и обещает, что мероприятие будет грандиозным.

Как подать заявку на конкурс

Регистрация открыта на сайте ИПБ России вот тут.

Какие номинации и кто может в них участвовать

Номинаций три:

  • «Лучший бухгалтер коммерческой организации»;
  • «Лучший бухгалтер организации государственного сектора»;
  • «Лучший молодой бухгалтер».

Победителей будет несколько в каждой номинации — и это не может не радовать.

Участвовать могут все, вне зависимости от профиля образования и должности.

Единственное ограничение: в номинации «Лучший молодой бухгалтер» могут соревноваться только студенты и аспиранты ВУЗов. Форма обучения значения не имеет.

Какие задания

Конкурсное задание для номинации «Лучший бухгалтер организации государственного сектора» состоит из 40 вопросов.

За каждый правильный ответ участник конкурса получает 1 балл, за неправильный или отсутствующий ответ — 0 баллов.

А вот для номинации «Лучший бухгалтер коммерческой организации» в этом году организаторы приготовили новинку. Конкурсантам будет дана интересная практическая задача, в которой можно показать свои реальные профессиональные навыки.

Конкурсное задание для номинации «Лучший молодой бухгалтер» будет комплексным: сочетание практической задачи по бухгалтерскому учету и тестов по налогообложению, праву и финменеджменту.

Оцениваться задача тоже будет по балльной системе: сложный технический алгоритм не допустит субъективности в определении результатов.

Когда можно пройти задания

На задание по каждой номинации предоставляется одна попытка.

Проходить можно в любое удобное время — хоть ночью в последний день конкурса.

Сколько будет соперников

Немало. Конкурс масштабный, призы серьезные. Поэтому придется побороться с 4-5 тысячами коллег.

За что боремся: призы

Три лучших участника по итогам Конкурса получат по 50 тыс руб.

Кроме того, конкурсанты, показавшие высокие результаты, будут также награждены солидными денежными призами и гаджетами.

Все участники, неважно, победили они или нет, смогут распечатать «Диплом участника Конкурса» с сайта организатора. Функция будет доступна до конца 2017 года.

Как подготовиться

В ИПБ России нам по секрету подсказали: ориентироваться в этом году лучше всего на профстандарт «Бухгалтер», а также на нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету — они актуальны и свободны от авторских оценок, в отличие от книг. Так больше шансов выиграть конкурс.

У нас есть шесть лайфхаков, как победить в конкурсе. Для этого наш главред съездил в ИПБ и выведал все у руководителя Института.

Почему ИПБ России — главное профессиональное сообщество

ИПБ России — сейчас самое крупное некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России.

В этом году организации исполнилось 20 лет. Создавался институт в 1997 году при поддержке Министерства финансов РФ. Была программа Правительства РФ по реформированию бухгалтерского учета и объединения членов профессии. Такие функции власти и возложили на ИПБ России.

Региональная сеть ИПБ России объединяет:

  • 63 территориальные организации профессиональных бухгалтеров;
  • более 400 центров подготовки.

Ежегодно около 10 000 кандидатов в члены ИПБ России сдают экзамены в режиме реального времени, более 70 000 членов ИПБ России проходят повышение профессионального уровня. За время существования ИПБ России была проведена переподготовка более 350 000 профессиональных бухгалтеров.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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