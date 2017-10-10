Бесплатно получите важный для бухгалтера диплом всего за пару часов. Остается неделя
Остается всего неделя, чтобы поучаствовать в конкурсе «Лучший бухгалтер России 2017». Это главное профессиональное событие в бухгалтерском мире. «Клерк» выяснил, как увеличить свои шансы на победу в нем. Секреты мы выведали у организатора — Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. И узнали, какие призы будут в этом году.
Что это за конкурс
Ежегодный конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит уже в 17 раз.
Этот престижный профессиональный конкурс организует и проводит Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Получить диплом победителя — значит стать выгодным специалистом в глазах работодателя. Ну, и призы будут ценными, как и в прошлые годы.
Конкурс проходит в электронной форме на сайте ИПБ России.
Участие в конкурсе бесплатное.
Сроки проведения
Конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года.
Награждение будет в первый день главного события года для бухгалтеров — Юбилейного конгресса ИПБ России. Он пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России отмечает 20-летие и обещает, что мероприятие будет грандиозным.
Как подать заявку на конкурс
Регистрация открыта на сайте ИПБ России вот тут.
Какие номинации и кто может в них участвовать
Номинаций три:
- «Лучший бухгалтер коммерческой организации»;
- «Лучший бухгалтер организации государственного сектора»;
- «Лучший молодой бухгалтер».
Победителей будет несколько в каждой номинации — и это не может не радовать.
Участвовать могут все, вне зависимости от профиля образования и должности.
Единственное ограничение: в номинации «Лучший молодой бухгалтер» могут соревноваться только студенты и аспиранты ВУЗов. Форма обучения значения не имеет.
Какие задания
Конкурсное задание для номинации «Лучший бухгалтер организации государственного сектора» состоит из 40 вопросов.
За каждый правильный ответ участник конкурса получает 1 балл, за неправильный или отсутствующий ответ — 0 баллов.
А вот для номинации «Лучший бухгалтер коммерческой организации» в этом году организаторы приготовили новинку. Конкурсантам будет дана интересная практическая задача, в которой можно показать свои реальные профессиональные навыки.
Конкурсное задание для номинации «Лучший молодой бухгалтер» будет комплексным: сочетание практической задачи по бухгалтерскому учету и тестов по налогообложению, праву и финменеджменту.
Оцениваться задача тоже будет по балльной системе: сложный технический алгоритм не допустит субъективности в определении результатов.
Когда можно пройти задания
На задание по каждой номинации предоставляется одна попытка.
Проходить можно в любое удобное время — хоть ночью в последний день конкурса.
Сколько будет соперников
Немало. Конкурс масштабный, призы серьезные. Поэтому придется побороться с 4-5 тысячами коллег.
За что боремся: призы
Три лучших участника по итогам Конкурса получат по 50 тыс руб.
Кроме того, конкурсанты, показавшие высокие результаты, будут также награждены солидными денежными призами и гаджетами.
Все участники, неважно, победили они или нет, смогут распечатать «Диплом участника Конкурса» с сайта организатора. Функция будет доступна до конца 2017 года.
Как подготовиться
В ИПБ России нам по секрету подсказали: ориентироваться в этом году лучше всего на профстандарт «Бухгалтер», а также на нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету — они актуальны и свободны от авторских оценок, в отличие от книг. Так больше шансов выиграть конкурс.
У нас есть шесть лайфхаков, как победить в конкурсе. Для этого наш главред съездил в ИПБ и выведал все у руководителя Института.
Почему ИПБ России — главное профессиональное сообщество
ИПБ России — сейчас самое крупное некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России.
В этом году организации исполнилось 20 лет. Создавался институт в 1997 году при поддержке Министерства финансов РФ. Была программа Правительства РФ по реформированию бухгалтерского учета и объединения членов профессии. Такие функции власти и возложили на ИПБ России.
Региональная сеть ИПБ России объединяет:
- 63 территориальные организации профессиональных бухгалтеров;
- более 400 центров подготовки.
Ежегодно около 10 000 кандидатов в члены ИПБ России сдают экзамены в режиме реального времени, более 70 000 членов ИПБ России проходят повышение профессионального уровня. За время существования ИПБ России была проведена переподготовка более 350 000 профессиональных бухгалтеров.