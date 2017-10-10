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Проверьте себя в новых списках проверок Роструда

10.10.17 08:47
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Роструд вывесил новые списки

На своем сайте Роструд вывесил утвержденный список работодателей, которые относятся к высокой степени риска.

К ним придут с плановыми проверками.

Проверьте себя в этом списке.

Ищите себя по региону, откроется файл Excel, где компании приведены по ИНН и названию.

Что такое риск-ориентированный подход

Работодателей делят по категориям риска. Риск-ориентированный подход к проверкам используется Рострудом с 1 марта 2017 года.

К компаниям, которым попали в список с высоким риском, придут с плановой проверкой раз в 2 года.

По списку с значительным риском — раз в 3 года.

Еще есть:

  • категории среднего риска — проверки не чаще чем один раз в 5 лет;
  • для категории умеренного риска — проверки не чаще чем один раз в 6 лет;
  • для категории низкого риска — плановые проверки не проводятся.
Для этих трех категорий Роструд не оглашает списки работодателей. Хотите уточнить, к какой категории вас относит Роструд, можете направить туда письменный запрос.

Если компании нет в рисковых списках, она по умолчанию относится к категории низкого риска.

Но надо не забывать, что по жалобе в компанию могут прийти с внеплановой проверкой.

Роструд огласил документы, на которые ориентируется при проверках

На сайте Роструда можно посмотреть правовые акты, на соблюдение которых компанию проверят инспекторы. 

Указанный перечень размещен на официальном сайте Роструда в сети Интернет в разделе «Деятельность» подраздел «Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю».

С кем объединяются трудовые инспекторы

Недавно руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал о том, что его ведомство тесно сотрудничает со Следственным комитетом, Прокуратурой по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

В 2016 году в суды было направлено 697 уголовных дел за невыплату заработной платы. В первом полугодии 2017 года было направлено 402 уголовных дела.

Как будут проходить проверки с 2018 года

С 2018 года проверки трудовых инспекций будут проходить по принципиально новым правилам. 

Контролировать соблюдение Трудового кодекса в организациях и у ИП инспекторы будут по проверочным листам. Постановление от 8 сентября 2017 года № 1080 подписано Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте Правительства.

Изменения внесены в Постановление от 1 сентября 2012 года № 875, регулирующее вопросы надзора в сфере труда.

При проведении контроля обязательно должны использоваться проверочные листы, а предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включённых в эти листы. То есть задавать какие-то другие вопросы, по идее, трудовые инспекторы не смогут.

При плановых проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, проверочные листы будут применяться с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2018 года — при плановых проверках всех работодателей.

Где посмотреть проверочные листы

50 проверочных листов обнародовала на своем сайте Федеральная служба по труду и занятости.

Все листы можно скачать в формате Excel.

Каждый лист — по какому-то вопросу: правильности трудовых договоров, режиму работы сотрудников, трудоустройству инвалидов и женщин с детьми, например.

Вот так, например, выглядит лист с вопросами о трудовых договорах. Нажмите на картинку, она увеличится.

ппавпв

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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