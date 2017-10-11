Налоговики решили перебдеть с РСВ. ИФНС на всякий случай требует ото всех ИП сдачу расчета

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Лучше перебдеть, решили налоговики и уведомляют о несдаче РСВ, в том числе, и тех ИП, которые этот отчет сдавать не должны. Путаница идет с начала года из-за изменившейся в 2017 году процедуры поставки на учет ИП как работодателя.

В начале 2017 года предприниматели пребывали в неведении относительно процедуры постановки на учет и снятия с учета в качестве работодателя. Дело в том, что ПФР с 01.01.17 этими вопросами не занимается, а налоговики на местах не могли дать четких разъяснений, так как сами плохо понимали суть нововведений.

Представляем вам хронику событий – с 1 января 2017 года до наших дней.

В чем суть нововведений

С 01.01.2017 процедура регистрации ИП в качестве работодателя осуществляется только в ФСС. Ни ПФР, ни ИФНС таких действий не производят.

Правда, в начале года ИП об этом не знали и метались в поисках хоть какой-то информации. Читатели нашего форума пытались выяснить, как избавиться от статуса работодателя и как встать на учет при приеме сотрудников.

Нанял сотрудника 09.01.2017. ФСС - без проблем. ПФР - отфутболили в налоговую. Уже был в налоговой, прошел 7 кругов ада. Футболили от одного начальника до другого, пока не попал на начальника отдела регистрации. она сказала распечатать заявление с сайта и принести лично ей (набрать внутренний номер с проходной). Сегодня поеду в налоговую с заполненным заявлением решать вопрос дальше.

- Аноним

Первыми разъяснения по этому вопросу разместило на своем сайте УФНС Ставропольского края. Индивидуальным предпринимателям, использующим наёмный труд, обращаться в налоговые органы для постановки на учёт в качестве работодателей не требуется, сообщили налоговики.

Позже разъяснения по этому вопросу дала ФНС в письме от 31.01.17 № БС-4-11/1628@. В связи со сменой администратора взносов, были внесены поправки в закон 167-ФЗ, в части регистрации страхователей в территориальных органах ПФР.

Согласно положениям статьи 11 Федерального закона № 167-ФЗ регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей в территориальных органах ПФР осуществляется на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, поступающих из налоговых органов.

Таким образом, начиная с 01.01.2017 года регистрация ИП - работодателей в заявительном порядке в качестве страхователей не предусмотрена.

Безусловно, это снижение «бумажной» нагрузки на ИП. Однако у этой «медали», как выяснилось, есть и обратная сторона. В ходе привыкания к новому порядку, ИП столкнулись с рядом проблем, обзору которых посвящена тема на нашем форуме « Как и где регистрировать ИП-работодателя в 2017 г?

Что с регномером?

Самый первый вопрос, который возник у ИП, заимевших сотрудников в 2017 году, – это регномер, который ранее ПФР присваивал при регистрации в качестве работодателя. Дело в том, что у ИП, успевших зарегистрироваться до 31.12.16, имеется два номера. Первый они указывали при уплате фиксированных взносов, второй – при уплате взносов за работников и составлении РСВ-1 и СЗВ-М. Причем путаница в номерах могла привести к проблемам, так как, в частности, взносы в ФФОМС за себя и за работников шли на один КБК, и ПФР, разнося данные в лицевой счет, ориентировался на номер.

Новоиспеченным работодателям второй номер не присваивается. В отсутствии внятных разъяснений в начале года ИП бегали по кругу:

09-го приняли сотрудников, 10-го подала заявление в ИФНС о регистрации ИП в качестве плательщика страховых взносов. Ничего не знаю, сказали через 5 дней приходить. Пришла - снова ничего не знают. В ПФР отправляют в налоговую. Позвонила в Управление ФНС по Петербургу. Все внимательно выслушали, расспросили, обещали перезвонить. Тишина...

Пошла в ПФР, чтобы хоть электронно пока подключиться по собственному номеру (не работодателя) - отказали, нельзя. Идите за номеров в налоговую.

Сегодня прошла еще неделя - снова в налоговую и все то же самое (см.выше).

Срок СЗВМ приближается, за опоздание штрафы шлют автоматом.

Собираю талончики и ФИО отвечавших. Завтра начну новый обзвон "незаинтересованных лиц". Бред.

- Аноним

Была в ИФНС, заявление в свободной форме приняли ( 2экз), но что с этим дальше делать, кто будет обрабатывать и что с номером ПФ у них инструкций нет. В ПФР сказали, что у них тоже инструкций нет, налоговая ничего пока не передает, а СЗВ-М по почте, и п/п отправлять с ИНН ИП.

- Аноним2

Между тем в феврале наконец-то появились первые разъяснения относительно регномера. В ПФР сообщили, что при предоставлении отчетности в отношении наемных работников в органы ПФР после 01.01.2017:

• ИП, зарегистрированные в ПФР в качестве работодателей до 01.01.2017, указывают в отчётности регистрационный номер страхователя, полученный при регистрации в органе ПФР в качестве ИП – работодателя; • ИП, ставшие работодателями после 01.01.2017, указывают регистрационный номер страхователя, полученный при постановке на учёт в качестве страхователя – ИП.

То есть теперь одни ИП-работодатели («новички») указывают в отчетности свой «личный», он же единственный регномер, а другие ИП продолжают указывать второй регномер, которого нет у «новичков».

Однако некоторые отделения ПФР, видимо не успев перестроиться на новые правила игры, продолжали жить старыми понятиями и проявляли креатив. Так, один из наших читателей рассказал, что ему-таки удалось получить регномер работодателя в ПФР. Клерки ему не поверили и потребовали доказательств, которые ИП представил. ПФР в феврале 2017 году выдал ему уведомление о регистрации в качестве работодателя. Как так? Ведь этого не может быть. А вот как-то так:

Некоторые отделения ПФР также проявили фантазию:

А у нас в ПФР новая хохма. Просят переделать хотя бы один трудовой договор декабрем 2016 года и присваивают номера как ИП работодателю... А как быть если приказ уже прописан в трудовой книжке. Глупость полная!

- Vasinaelena1

Что с РСВ?

Второй вопрос, который беспокоил ИП, – как налоговики узнают, является ли тот или иной ИП работодателем и, соответственно, обязан ли он сдавать РСВ. А ведь за несдачу РСВ предусмотрены штрафы. Не будет ли перегибов со стороны ИФНС? «Наверняка будут», - предположили читатели нашего форума и оказались правы.

Вдруг какой-то ИП, имеющий сотрудников, не сдает эту форму, а бюджет недополучает причитающиеся ему штрафы? Поэтому на всякий случай, в рамках проявления бдительности, налоговики уведомляют о несдаче РСВ в том числе и тех ИП, которые этот отчет сдавать не должны.

Подобное письмо из московской ИФНС получил на днях читатель нашего форума. Предпринимателя извещают, что он не сдал РСВ за 1 и 2 кварталы 2017. Непорядок!

Участники обсуждения в теме «Расчет по страховым взносам ИП без работников, сдавать или нет нулевой» советуют ИП в ответном письме уведомить налоговиков об отсутствии обязанности сдавать РСВ в связи с отсутствием выплат в пользу физлиц.

Этот случай, увы, не уникален. На требования налоговиков о сдаче нулевого РСВ предпринимателями, не осуществляющими выплаты физлицам, наши читатели жаловались и раньше. Первая волна требований прошла после первой отчетной кампании.

Встречаются и другие, весьма экзотические взгляды налоговиков на вопросы учета ИП-работодателей и сдачи ими РСВ. В них есть своя логика, но с нормами законов это не имеет ничего общего.

Так, одна из наших читательниц поделилась ответом из ИФНС, полученном на ее запрос по вопросу сдачи РСВ ИП, который в 2017 году сотрудников не имеет, но до 31.12.16 с учета в фондах по этому поводу так и не снялся.

В ИФНС считают, что такой ИП должен сдавать нулевой РСВ, ведь он числится как работодатель в ФСС, хотя фактически и не является таковым. По мнению ИФНС, если ИП сдал нулевой отчет 4-ФСС, то и нулевой РСВ должен сдать.

Но проблемы ИП, принявшими/уволившими работников, с которыми они столкнулись в начале года и которые заставили их бегать по кругу между ПФР и ИФНС, были только репетицией перед «большой игрой». В январе ИП еще не знали, что позже им придется снова курсировать между бывшим и нынешним администратором взносов, спасая свои деньги, незаконно списанные ИФНС на основе данных, которая были искажены в процессе передачи из ПФР в ФНС.