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ФНС объяснила, как заполнять платежку при уплате налога за налогоплательщиков

22.12.16 16:16
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С 2017 года в Налоговом кодексе прописывается возможность уплаты налога за налогоплательщика иным лицом. В связи с изменениями в законодательстве, ФНС на своем сайте проинформировала о том, как заполнять платежные документы в таком случае.

Плательщики налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывают в полях:

  • «ИНН» плательщика –значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.
  • В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом необходимо в поле «Код» указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);
  • «КПП» плательщика –значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);
  • «Плательщик» - информация о плательщике, осуществляющем платеж:


Для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Для физических лиц – фамилия, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

При этом в поле «Назначение платежа» указывается ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) лица, осуществляющего платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».

Следует иметь ввиду, что для данной категории плательщиков Правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.

При исполнении обязанности:
юридического лица – «01»;
индивидуального предпринимателя - «09»;
нотариуса, занимающийся частной практикой – «10»;
адвоката, учредивший адвокатский кабинет – «11»;
главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;
физического лица – «13»;
налогоплательщика, производящего выплаты физическим лицам – «14».

В представленной ФНС информации также можно найти правила заполнения платежных документов кредитными организациями и организациями почтовой связи.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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