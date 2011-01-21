С 2017 года изменен порядок переноса убытка прошлых периодов при исчислении налога на прибыль

Просмотров:

Начиная с первого отчетного периода 2017 года, изменяется порядок учета убытков прошлых налоговых периодов при исчислении налога на прибыль организаций, напоминает УФНС Калининградской области. Изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно пункту 2.1 статьи 283 НК РФ в отчетные (налоговые) периоды, начиная с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период, исчисленная в соответствии со статьей 274 НК РФ, не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов.



Указанное ограничение не распространяется на налоговые базы, к которым применяются пониженные налоговые ставки, установленные пунктами 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 статьи 284 и пунктами 6 и 7 статьи 288.1 НК РФ, в частности, для организаций, включенных в Единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.



Кроме того, снято ограничение по осуществлению налогоплательщиками переноса убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.



Однако согласно пункту 16 статьи 13 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ положения статьи 283 НК РФ (в редакции данного Федерального закона) применяются в отношении убытков, полученных налогоплательщиками за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.

Учитывая изложенное, в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций начиная с первого отчетного периода 2017 года, показатели строк 110 Листа 02 и 010, 040-130, 150 Приложения № 4 к Листу 02, строки 080 Листа 05 и строк 460, 470 и 500, 510 Листа 06 формируются с учетом названных выше изменений, внесенных в НК РФ Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ.