В Новгородской области зарплата бюджетников не может быть ниже 7600 рублей

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В соответствии с Соглашением к Региональному соглашению между Союзом организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов», Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области» и Правительством Новгородской области «О минимальной заработной плате в Новгородской области», с 1 января 2017 года для работников организаций, финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов установлен минимальный размер заработной платы - 7600 рублей в месяц.

Об этом сообщает на своем сайте ГИТ в Новгородской области.