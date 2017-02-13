Электронные услуги по организации математического конкурса, оказываемые белорусской фирмой, не облагаются НДС

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Белорусская организация оказывает российским физлицам электронные услуги по проведению международных математических конкурсов. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-13/1/2030 от 19.01.2017.

Порядок применения НДС в торговых отношениях государств - членов ЕАЭС определяется Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющимся приложением N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

На основании подпункта 5 пункта 29 раздела IV "Порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг" Протокола место реализации услуг по организации и проведению международных конкурсов по математике, оказываемых в электронной форме, определяется по месту нахождения исполнителя услуг.

В связи с этим в целях применения НДС местом реализации указанных услуг, оказываемых российским физическим лицам хозяйствующим субъектом Республики Беларусь, территория РФ не признается и, соответственно, такие услуги НДС в Российской Федерации не облагаются.