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Только десятая часть требований на уплату "налога на тунеядство" в Белоруссии оплачена

13.02.17 12:48
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Лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор, сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Белоруссии Михаил Рассолько в эфире канала "ОНТ" в воскресенье.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля, пишет РИА Новости.

По словам Рассолько, извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии. "На сегодняшний день не такое большое количество, порядка 10% — почти 46 тысяч граждан — уплатили сбор", — сказал он.

Согласно словам представителя Министерства по налогам и сборам, с плательщиков уже собрано около 14 миллионов рублей (около 7 миллионов долларов). При этом он не исключил, что процент уплативших сбор значительно увеличится, так как многие граждане имеют обыкновение платить налоги в последний момент.

Также Рассолько отметил, что в настоящее время местные органы власти продолжают рассматривать заявления об освобождении от уплаты "налога на тунеядцев". "Большое количество обращений в местные органы власти за освобождением от уплаты. В каждой области по-разному — где-то 300, где-то до тысячи доходит", — рассказал он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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