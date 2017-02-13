Клерк.Ру
 

В Пермском крае утвердили два перечня местностей с особенностями применения ККТ

13.02.17 13:15
Просмотров: 

Правительство Пермского края одним постановлением утвердило два перечня местностей, с особенностями применения ККТ. В одном перечне утверждены населенные пункты, где можно не применять ККТ вообще (при условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем). Во втором перечне указаны населенные пункты, где возможно применение ККТ без обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных документов.

Постановление от 09.02.2017 № 43-п опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что несмотря на все региональные постановления, организации и ИП торгующие алкоголем (в т.ч. и пивом), обязаны применять ККТ с 31 марта 2017 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»
Бухгалтерские новости
 
Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике
 
Бухгалтерские новости
 
Жанна Селянина: В 2017 году продавец обязан прислать покупателю электронный чек на емаил
 
Бухгалтеру
 
Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции
Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения22
Аноним прокомментировал материал «Расстояние между школами и алкогольными магазинами могут сократить»
10:34
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
10:34
Аноним прокомментировал материал «Расстояние между школами и алкогольными магазинами могут сократить»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
10:18
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
10:16
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Тренажер по заполнению формы 6-НДФЛ»
10:14
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
10:02
Аноним прокомментировал материал «Простая задача сложного учета НДС в программе «1С:Управление производственным предприятием 8»»
09:51
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
09:34
Аноним прокомментировал материал «Льгота по транспортному налогу для многодетных семей в Подмосковье изменена»
09:17
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
09:10
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
08:16
Аноним прокомментировал материал «ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае»
07:27
Клерк
ВячеславЗ прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
07:13
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
06:03
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
05:53
Аноним прокомментировал материал «Как можно найти мошенника по номеру карты?»
03:13
Аноним прокомментировал материал «Как оформить платежку, погашая кредит перед «лопнувшим» банком»
02:18
Аноним прокомментировал материал «Аттестация работников: что нужно знать работодателю?»
02:17
Клерк
hub прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
01:58
Клерк
hub прокомментировал материал «Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим»
01:37
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
00:43
Аноним прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
00:23
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "КОРПОРАЦИЯ АЕГ"»
вчера, 23:53
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/60359 от 17.10.2016»
вчера, 23:49
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Протоколы проверки от ПФР задерживаются»
вчера, 22:53
Клерк
yante прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:48
Аноним прокомментировал материал «Банки получили доступ к данным о пенсионных отчислениях граждан»
вчера, 22:33
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:32
Аноним прокомментировал материал «Руководитель-садовник»
вчера, 22:18
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 22:13
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:54
Аноним прокомментировал материал «Власти хотят перекрыть россиянам доступ к онлайн-казино»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
вчера, 21:34
еще
 