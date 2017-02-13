В Пермском крае утвердили два перечня местностей с особенностями применения ККТ

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Правительство Пермского края одним постановлением утвердило два перечня местностей, с особенностями применения ККТ. В одном перечне утверждены населенные пункты, где можно не применять ККТ вообще (при условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем). Во втором перечне указаны населенные пункты, где возможно применение ККТ без обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных документов.

Постановление от 09.02.2017 № 43-п опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что несмотря на все региональные постановления, организации и ИП торгующие алкоголем (в т.ч. и пивом), обязаны применять ККТ с 31 марта 2017 года.