Федеральная палата адвокатов предлагает своим членам пересчитать фиксированные взносы в соответствии с решением Конституционного суда

Просмотров:

Федеральная палата адвокатов РФ ответила на обращения региональных адвокатских палат по поводу расчета взносов на обязательное пенсионное страхование.

В письме от 13 февраля 2017 г., подписанном Президентом ФПА РФ Юрием Пилипенко, предлагается следовать правовой позиции Конституционного суда, изложенной в Постановлении от 30 ноября 2016 г. № 27-П. И если адвокаты рассчитывали взносы без учета профессиональноо вычета, то они имеют право пересчитать взносы за периоды до 2017 года

Это право имеют все адвокаты независимо от избранной ими формы адвокатского образования, так как, исходя из системы действующего правового регулирования, обязанность уплачивать страховой взнос возложена на всех адвокатов, независимо от избранной ими организационно-правовой формы деятельности.

Напомним, что на данный момент Пенсионный фонд стоит на позиции, что уменьшить взносы за прошлые периоды нельзя, несмотря на решение Конституционного суда.