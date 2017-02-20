Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности

Просмотров:

Читатель нашего форума возмущен действиями коммунальщиков, в которых лично он усматривает признаки мошенничества. Дело в том, что на основании судебного приказа с него пытались взыскать несуществующие коммунальные долги за 2006 – 2010 годы. Но наш читатель, будучи человеком юридически грамотным, вовремя успел подать возражения на приказ, в связи с чем он был отменен.

Теперь мужчина ищет варианты предъявления обидчикам материальных претензий. За советом он обратился к пользователям Клерк. ру.

Ситуевина следующая – приходит мне судебный приказ от 02.02.2017г. о вззыскании с меня задолженности по коммунальнным услугам за 2006-2010гг (аплодисметнты!!!). При ознакомлении с делом выясняется следующее: фирма № 1 передает мой долг за период 2006-2010гг фирме № 2. На момент вынесения судебного приказа фирма № 1 уже ликвидирована, фирма № 2 к заявлению прилагает договор переуступки права требования долга и справку о том, что у них числится моя задолженность. Вуаля – приказ выносится.

Хохма состоит в том, что фирмы № 1 и 2 мне незнакомы, а с фирмой № 3, которая действительно оказывает коммунальные услуги в декабре 2016г было заключено мировое соглашение о том, что задолженности по коммунальным услугам у меня перед ними вообще нет. Фирма № 3 никому право требования долга не переуступала, сама судится.

Приказ конечно был отменен.. Но возникает правомерный вопрос – доколе !? Явно попахивает мошенничеством, не успел подать возражения на приказ, он пойдет к приставам, деньги снимут со счета. Потом возвращать их замучаешься. Проходил, знаю.

Вопрос следующий: можно ли с фирмы № 2 потребовать возместить мои судебные расходы на защиту (на юр услуги), т.е составление и подача возражений на исполнение вынесенного приказа.

Может у кого какая практика была ?

- Rt1510

Дать нашему читателю совет, а возможно и поделиться своим опытом, можно в теме форума «Суденый приказ. Мошенничество ?»