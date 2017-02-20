Клерк.Ру
 

Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности

20.02.17 11:19
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Читатель нашего форума возмущен действиями коммунальщиков, в которых лично он усматривает признаки мошенничества. Дело в том, что на основании судебного приказа с него пытались взыскать несуществующие коммунальные долги за 2006 – 2010 годы. Но наш читатель, будучи человеком юридически грамотным, вовремя успел подать возражения на приказ, в связи с чем он был отменен.

Теперь мужчина ищет варианты предъявления обидчикам материальных претензий. За советом он обратился к пользователям Клерк. ру.

Ситуевина следующая – приходит мне судебный приказ от 02.02.2017г. о вззыскании с меня задолженности по коммунальнным услугам за 2006-2010гг (аплодисметнты!!!). При ознакомлении с делом выясняется следующее: фирма № 1 передает мой долг за период 2006-2010гг фирме № 2. На момент вынесения судебного приказа фирма № 1 уже ликвидирована, фирма № 2 к заявлению прилагает договор переуступки права требования долга и справку о том, что у них числится моя задолженность. Вуаля – приказ выносится.
Хохма состоит в том, что фирмы № 1 и 2 мне незнакомы, а с фирмой № 3, которая действительно оказывает коммунальные услуги в декабре 2016г было заключено мировое соглашение о том, что задолженности по коммунальным услугам у меня перед ними вообще нет. Фирма № 3 никому право требования долга не переуступала, сама судится.
Приказ конечно был отменен.. Но возникает правомерный вопрос – доколе !? Явно попахивает мошенничеством, не успел подать возражения на приказ, он пойдет к приставам, деньги снимут со счета. Потом возвращать их замучаешься. Проходил, знаю.
Вопрос следующий: можно ли с фирмы № 2 потребовать возместить мои судебные расходы на защиту (на юр услуги), т.е составление и подача возражений на исполнение вынесенного приказа.
Может у кого какая практика была ?
- Rt1510

Дать нашему читателю совет, а возможно и поделиться своим опытом, можно в теме форума «Суденый приказ. Мошенничество ?»

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
kordorru
, Барнаул
Какое такое возмещение можно получить с "обидчиков", если они банкроты? Я понимаю, что Новости нужны, но не плохо бы перед этим почитать саму тему. Да хоть засыпьте, этих коммунальщиков испол.листами. Но получите только расходы на юристов и суды. Эффект будет ровно НИ КАКОЙ! исполнение будет НУЛЕВЫМ !
Можно даже не стараться извращаться в угрозах судебных преследований.
Акт об отсутствии имущества подлежащего аресту, является самым надёжным "щитом" от любых исков)) 
Хотя побалаболить.. не вопрос!
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