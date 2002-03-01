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Трудовые инспекции будут использовать риск-ориентированный подход при планировании проверок

21.02.17 11:14
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Правительство внесло изменения в своё постановление от 17 августа 2016 года №806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В список видов государственного контроля, при которых применяется риск-ориентированный подход, добавлен федеральным государственным надзором за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Федеральный государственный надзор в сфере труда с применением риск-ориентированного подхода будет проводиться в отношении работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – работодатели).

Кроме того, вносятся изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (утверждено постановлением Правительства от 1 сентября 2012 года №875).

Внесёнными изменениями устанавливаются:

  • круг должностных лиц органов федерального государственного надзора в сфере труда, уполномоченных на принятие решений о присвоении деятельности работодателей определённой категории риска, об изменении присвоенной ранее категории риска;
  • категории риска, которые применяются при федеральном государственном надзоре в сфере труда;
  • критерии отнесения деятельности работодателей к определённой категории риска;
  • периодичность проведения плановых проверок в зависимости от присвоенной деятельности работодателей категории риска.


Также устанавливается, что Роструд обязан публиковать на своём официальном сайте и поддерживать в актуальном состоянии информацию о работодателях, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного риска.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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