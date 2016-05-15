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Утверждены правила по основным средствам для участников специального инвестиционного контракта

25.04.17 14:14

Правительство РФ постановлением от 22.04.2017 № 484 утвердило Правила отнесения амортизируемых основных средств к произведенным в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта.

Правила приняты в соответствии с пп.6 п.1 ст.259.3 НК РФ, которым дается право применять повышающий специальный коэффициент не выше 2 к некоторым основным средствам.

Специальный инвестиционный контракт заключается между организацией и государством (или субъектом РФ). По этому контракту инвестор в определенный срок своими силами или с привлечением иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции, а государство обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. Условия заключения контракта  указаны в Федеральном законе от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О промышленной политике в Российской Федерации".

 

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