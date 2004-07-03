Порядок начисления пени по налогам и взносам изменится с 1 октября 2017 года

Управление ФНС России по Липецкой области напоминает, что с 1 октября 2017 года изменится порядок расчета пени по налогам, сборам и страховым взносам. Изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ.

Порядок расчета пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (сбора, взноса) будет определяться в зависимости от количества дней просрочки.



Процентная ставка пени принимается равной:



1. Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей - одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.



2. Для организаций:

• за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) - одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

• за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней - одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период, начиная с 31-го календарного дня такой просрочки.

Для расчета пеней вы можете воспользоваться калькулятором на нашем сайте.