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Порядок начисления пени по налогам и взносам изменится с 1 октября 2017 года

30.06.17 14:47

Управление ФНС России по Липецкой области напоминает, что с 1 октября 2017 года изменится порядок расчета пени по налогам, сборам и страховым взносам. Изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ.

Порядок расчета пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (сбора, взноса) будет определяться в зависимости от  количества дней просрочки.

Процентная ставка пени принимается равной:

1.   Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей  - одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

2.    Для организаций:
•    за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) - одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
•    за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней - одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период, начиная с 31-го календарного дня такой просрочки.

Для расчета пеней вы можете воспользоваться калькулятором на нашем сайте.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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