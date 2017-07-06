В условия труда сезонных работников внесут изменения

Минтруд опубликовал сегодня проект поправок в ст. 294 ТК РФ. Напомним, эта статья ТК посвящена особенности заключения трудового договора о выполнении сезонных работ.

Законопроектом предусматривается обязательное включение в трудовой договор с сезонным работником, проживающим в другой местности, при его переезде по предварительной договоренности с работодателем, условий, связанных с таким переездом и с возвращением к месту проживания при завершении срока трудового договора и при досрочном расторжении трудового договора в зависимости от оснований его расторжения.

При этом законопроектом устанавливается обязанность возмещения расходов, связанных с переездом работника из другой местности к месту выполнения сезонных работ и возвращением к месту проживания, в случае включения указанных условий в трудовой договор.

Конкретные размеры возмещения расходов, связанных с переездом и возвращением к месту проживания сезонного работника при переезде на работу в другую местность, а также порядок их возмещения работодатель может установить коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон.