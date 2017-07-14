Если КИК получила убыток, контролирующее лицо не подает 3-НДФЛ

Минфин в письме № 03-12-12/2/40332 от 27.06.2017 разъяснил вопрос о представлении декларации по НДФЛ и уплате налога контролирующим лицом КИК в случае определения убытка КИК, а также об уведомлении о КИК, в отношении которых физлицо является контролирующим лицом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 25.15 НК прибыль контролируемой иностранной компании приравнивается к доходу физических лиц, полученному налогоплательщиком, признаваемым контролирующим лицом, и учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ.

Налогоплательщик - контролирующее лицо представляет налоговую декларацию с приложением документов.

В случае определения убытка КИК налоговая декларация по НДФЛ и иные документы налогоплательщиком не представляются.

В то же время такой налогоплательщик не освобождается от обязанности уведомления налогового органа о КИК, в отношении которых он является контролирующим лицом.