Клерк.Ру
 

Если КИК получила убыток, контролирующее лицо не подает 3-НДФЛ

14.07.17 10:47

Минфин в письме № 03-12-12/2/40332 от 27.06.2017 разъяснил вопрос о представлении декларации по НДФЛ и уплате налога контролирующим лицом КИК в случае определения убытка КИК, а также об уведомлении о КИК, в отношении которых физлицо является контролирующим лицом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 25.15 НК прибыль контролируемой иностранной компании приравнивается к доходу физических лиц, полученному налогоплательщиком, признаваемым контролирующим лицом, и учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ.

Налогоплательщик - контролирующее лицо представляет налоговую декларацию с приложением документов.

В случае определения убытка КИК налоговая декларация по НДФЛ и иные документы налогоплательщиком не представляются.

В то же время такой налогоплательщик не освобождается от обязанности уведомления налогового органа о КИК, в отношении которых он является контролирующим лицом.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Минфин пояснил порядок учета прибыли КИК у контролирующего лица для целей НДФЛ
 
Бухгалтерские новости
 
Минфин пояснил порядок признания резидента РФ контролирующим лицом КИК
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
2
Мнения40
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:47
Клерк
pilsonis прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:45
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:41
Клерк
msneg прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
11:40
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:38
Аноним прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
11:36
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
11:17
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:11
Аноним прокомментировал материал «Верховный Суд признал предпринимательством продажу недвижимости, приобретенной до регистрации ИП»
11:08
Клерк
yante прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
10:57
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
10:55
Аноним прокомментировал материал «ИП на упрощенке: фиксированные страховые взносы с учетом расходов»
10:54
Аноним прокомментировал материал «ИП на упрощенке: фиксированные страховые взносы с учетом расходов»
10:54
Аноним прокомментировал материал «Турецкие отельеры призвали не раздувать скандалы из-за мелких краж в отелях»
10:50
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
10:45
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
10:41
Клерк
titova-tlt прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
10:41
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
10:36
Аноним прокомментировал материал «Инфляция: овощи сильно подорожали, зато цены на меха и мебель выросли незначительно»
10:03
Аноним прокомментировал материал «Forbes: самые богатые федеральные чиновницы»
09:52
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
09:47
Аноним прокомментировал материал «Директор без зарплаты: что со взносами?»
09:40
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
09:30
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
09:27
Клерк
buhkompas прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
08:55
Клерк
T@nya прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
08:44
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
08:32
Аноним прокомментировал материал «КНД-1150058 Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)»
08:31
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
08:25
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
08:07
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
07:19
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
07:13
Клерк
sunflower_tk прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
07:02
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
06:40
Клерк
petropal1 прокомментировал материал «Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года»
04:48
еще
 