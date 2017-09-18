Качественное администрирование страховых взносов – приоритетная задача налоговиков. Верите?
В ходе совещания в УФНС по Кировской области налоговики обсудили основные итоги работы в 1 полугодии 2017 года и задачи до конца текущего года.
В своем докладе руководитель УФНС С.Г. Чарушина отметила, что по итогам 8 месяцев в бюджет всех уровней мобилизовано 29 млрд рублей. Еще 18,4 млрд рублей страховых взносов зачислено в доходы государственных внебюджетных фондов. Этот результат превышает уровень собираемости страховых взносов за аналогичный период прошлого года на 7% или на 1,2 млрд рублей.
Приоритетными задачами до конца 2017 года остаются качественное администрирование страховых взносов, конечным результатом которого должна стать их уплата в бюджет в полном объеме, а также повышение эффективности контрольной работы, отметила глава УФНС.
Не не разберутся. Им это выгодно. Они же просто так снимают с наших счетов деньги. За произведенные уплат в прошлом году мы опять платим + штрафные санкции. Добровольно никто не откажется от денег.
Виноват тот, кто передал им все это, хотя скорее всего все было сделано умышлено.
Аноним, повеселили. По факту так и получается. Может оно с самого начала так задумано было? ))
"Качественное"? Сомневаюсь. Количественное - это да!