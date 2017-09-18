Качественное администрирование страховых взносов – приоритетная задача налоговиков. Верите?

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В ходе совещания в УФНС по Кировской области налоговики обсудили основные итоги работы в 1 полугодии 2017 года и задачи до конца текущего года.

В своем докладе руководитель УФНС С.Г. Чарушина отметила, что по итогам 8 месяцев в бюджет всех уровней мобилизовано 29 млрд рублей. Еще 18,4 млрд рублей страховых взносов зачислено в доходы государственных внебюджетных фондов. Этот результат превышает уровень собираемости страховых взносов за аналогичный период прошлого года на 7% или на 1,2 млрд рублей.

Приоритетными задачами до конца 2017 года остаются качественное администрирование страховых взносов, конечным результатом которого должна стать их уплата в бюджет в полном объеме, а также повышение эффективности контрольной работы, отметила глава УФНС.