Данные для расчета коэффициента Кц за август 2017 года
18.09.17 17:00
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ФНС сообщает об утверждении значения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть (Кц), за август 2017 года.
Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 51,15 долл. США за баррель (Российская газета от 15.09.2017 № 208 (7374); среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода – 59,6497; значение коэффициента Кц – 8,2618.
Коэффициент применяется для расчета НДПИ при добыче нефти.